館長自爆做過球版挨批「搞爛職棒幫凶」　他嘆一句話聽到就心痛

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前直播時透露曾做過球版（簽賭），引發網友正反意見論戰，一派人批評「就是搞爛職棒幫凶之一」，另一派人則覺得知錯能改就好。政治工作者周軒也在臉書發文回憶假球事件並感嘆，「那段時間我最討厭聽到人家問我：『你會看中職喔？啊那不是都放水的？』每聽一次我心痛一次。」

▲館長因坦承過去做過球版一事，受到網友抨擊。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長25日晚間直播時提到，過去為了球版不得不專注於比賽，後來脫離那個圈子，對棒球的關注就變少了。館長此番言論一出，引發網友正反意見熱議，還有人在PTT發文討論此事，一派人不認同館長的說詞，留言批評「就是搞爛職棒幫凶之一」、「為什麼他可以完全沒有覺得不妥」、「退訂了」；另一派人則認為知錯能改就好，「很少看到有洗白的機會，結果往自己身上潑黑漆的網紅」、「他以前就做這個的，還好吧，運彩都能賭了」。

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政治工作者周軒也在臉書發文表示，十幾年前只要有兄弟象的球賽，不管有什麼天大的事，他一定打開電視坐一整晚，後來卻因為牽扯簽賭的關係，球員被抓到連一隊都湊不滿，「那段時間我最討厭聽到人家問我：『你會看中職喔？啊那不是都放水的？』每聽一次我心痛一次」，沒想到現在有人能把自己以前做球版的事大大方方公開講出來，還覺得自己很厲害，「這就是台灣棒球的危機」。

而面對外界的批評聲浪，館長26日晚間再度於直播中談及此事，他表示，自己從來不怕討論這件事情，「台灣人不要過於虛偽」，那個年代很多人有正常工作仍兼做球版，以前沒有通路、沒有運動彩券，大家只是賺個佣金，當時他才20多歲，沒有能力買球團或影響職棒，甚至因此遭人跑路，差點走上絕路，這段經歷他已經講了很多次，但也奉勸大家千萬不要做。

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