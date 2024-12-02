館長辯扯「國外球員高薪是因有賭盤」　遭矢板明夫打臉：無稽之談

▲「館長」陳之漢自爆做過球版，還瞎扯國外球員就是因為有賭盤才會薪水高。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者張靖榕／綜合報導

館長」陳之漢自爆年輕時曾做球版引發外界撻伐，日前還和國民黨立委吳宗憲在訪談中表示，國外球員薪水高是因為有賭盤，吳宗憲也附和此一論點。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，絕對是無稽之談。

館長日前在直播自爆曾做過球版，還自以為幽默地表示，「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊，七七乳加」，之後更為自己辯解，說當時只是幫忙下注抽佣金，沒有參與任何賽事操控。此外他更辯稱，「台灣人不要過於虛偽」，表示那年代很的人都間直做球版。

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館長愈描愈黑的言論，引起眾多職棒球迷與網友怒轟，「台灣棒球就是被你們這種人搞爛」！

▲台灣隊擊敗日本奪冠榮耀，台灣棒球運動逐漸擺脫簽賭陰影。（圖／達志影像／美聯社）



對此，矢板明夫表示，事實上日本也有過類似的職棒簽賭事件，只不過相較之下，台灣職棒涉賭更加嚴重，「1960年代末期到1970年代初期，日本職業棒球界曾發生過轟動一時的「黑霧事件」，是一起牽扯到黑道賭球、球員打假球的事件。當時，以西鐵獅子隊的名投手池永正明為首的多名棒球選手牽涉進賭博醜聞中，遭到終身禁賽的重罰。」

矢板明夫指出，該事件讓日本社會對棒球運動的熱情大受打擊，日本棒球界遭遇了前所未有的信任危機。經過多年的努力與改革，日本職業棒球才逐漸恢復了其公信力。

▲矢板明夫一文解釋，為何館長的「外國球員薪水高是因有賭盤」一說，根本是無稽之談。（圖／《豈有此呂》）



台灣職棒涉賭時間更長、涉及的球員更多，1990年代開始至2010年左右，包括黑鷹事件和黑象事件等，「黑道的介入更嚴重、時間跨度也很長，使得台灣職棒的形象一落千丈。我在日本的時候，也聽說過許多日本的球員對於台灣職棒的邀請，反應非常消極，主要就是擔心到台灣以後，一旦表現不佳，會被人質疑在打假球。」

「這也是台灣優秀的棒球選手喜歡到美國和日本的聯賽打球的原因之一」，矢板明夫說，有涉嫌打假球的職業聯賽，觀眾一定少，薪水也就會不好。他雖不提及姓名或暱稱，但就是在回覆館長的言論，「所以有人說『球員薪水高是因為有賭盤』，絕對是無稽之談。」

此次台灣隊在世界12強賽事中奪得冠軍，再次吸引全球目光，奪冠勝利讓全球球迷看到台灣職棒的希望，不只榮譽，更重新點燃球迷們對棒球的熱情，矢板明夫表示，「希望台灣的職業棒球能夠以此為契機，建立健全的體制，讓賭博文化徹底遠離棒球運動。期待未來的台灣職棒聯盟能夠成為全世界最受歡迎的聯盟之一。」