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桃園航空城優先產專區H基地開工　張善政：盼成台灣產業區新標竿

▲桃園市長張善政今天上午主持「桃園航空城優先產專區H基地－統一企業集團桃園航空城物流園區開工典禮」。（圖／桃園市航空城公司提供）

▲張善政主持「桃園航空城優先產專區H基地－統一企業集團桃園航空城物流園區開工典禮」。（圖／桃園市航空城公司提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（26）日上午出席「桃園航空城優先產專區H基地-統一企業集團桃園航空城物流園區開工典禮」時表示，桃園航空城經過多年拆遷整地，終於在今天看見初步建設成果，航空城產業專用區建設將帶動台灣產業轉型及經濟發展，期待周邊進駐廠商基地也能順利陸續開工，桃園航空城的繁榮指日可待，更期望成為為台灣產專區新標竿。

桃園航空城優先產專區H基地-統一企業集團桃園航空城物流園區於今天上午10時許舉行開工典禮，出席者包括市長張善政、經濟部商業發展署長蘇文玲、市議員張桂綿、徐其萬、錢龍、統一超商總經理黃瑞典、統流開發協理張國光與市府各局處首長等人。

▲桃園市長張善政今天上午主持「桃園航空城優先產專區H基地－統一企業集團桃園航空城物流園區開工典禮」，祈求開工順利。（圖／桃園市航空城公司提供）

張善政指出，統一集團非常有遠見，迅速看準桃園航空城發展優勢，以60億元標得H基地內土地，該H基地不僅鄰近桃園國際機場、機場捷運，未來更會有國一甲高速公路行經，地理位置十分優越且交通便捷，未來物流園區落成後，期望能成為台灣產專區的新標竿。

經濟部商業發展署長蘇文玲致詞時說，全球電商持續熱絡，現今台灣對於物流倉儲需求越發迫切，今年經濟部核定最大的BOO（Build-Operator-Own）案便屬桃園航空城的物流中心，投資規模上看114.5億元。未來物流園區啟用後，除看好統一集團導入自動化設備加入AI應用，提升物流管理服務外，未來在倉儲配送效率想必也能大幅提升，帶動台灣整體產業蓬勃發展。

▲桃園市長張善政今天上午主持「桃園航空城優先產專區H基地－統一企業集團桃園航空城物流園區開工典禮」，會後與出席貴賓合影。（圖／桃園市航空城公司提供）

統一超商總經理黃瑞典認為，感謝市府鼎力協助，讓統一集團有機會進駐桃園航空城。桃園航空城物流園區未來將建設物流運營總部大樓、國際會議中心及低、常溫物流倉儲中心等，園區內不僅將有先進設備，也會有規模完整生活物流園區，預估將可為桃園地區創造1000個就業機會，共同與桃園攜手打造共好的產業園區。

桃園航空城公司強調，市府為促進產業轉型、加速經濟發展，以桃園機場為核心，發展涵蓋智慧物流、觀光休閒及創新科技等多元產業聚落，透過優先產業專用區的開發，成功引進統一超商、星宇航空、藥華醫藥等知名企業進駐，目前總投資額已超過360億元。未來隨著各個產專區設施啟用，可望為桃園吸引更多投資建設及人才進駐，並進而引領台灣產業邁向全世界。

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