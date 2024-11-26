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時間管理大師！行李藏5000萬大麻花　挪威轉機男還衝信義區跑趴

▲挪威籍男子今年9月間自泰國曼谷過境桃園機場欲轉機，托運行李被查出夾藏第二級毒品25.5104公斤大麻花，市值逾5000萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲挪威籍男子今年9月間自泰國曼谷過境桃園機場欲轉機，托運行李被查出夾藏第二級毒品25.5104公斤大麻花，市值逾5000萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

挪威籍男子今年9月間搭機過境桃園國際機場轉機，航警局與海關人員在其託運行李查出異狀，當場開箱查出夾藏第二級毒品大麻花50包，精量秤重達重達25.5104公斤，市值逾新台幣5000萬元，航警局組成專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組人員在台北市查獲到案，警方查出，挪威籍男子趁轉機空檔還到北市信義區夜店跑趴，警方偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲挪威籍男子今年9月間自泰國曼谷過境桃園機場欲轉機至英國倫敦，托運行李查出夾藏第二級毒品25.5104公斤大麻花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲挪威籍男子今年9月間自泰國曼谷過境桃園機場欲轉機至英國倫敦，托運行李查出夾藏第二級毒品25.5104公斤大麻花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，年約30歲的挪威籍男子，今年9月間自泰國曼谷搭機來台，準備翌日轉機至英國倫敦，航警局安檢大隊會同海關人員在其託運行李過X光機檢驗時查出異樣，當場開箱查出夾藏第二級毒品大麻花多達50包，經量秤後重達25.5104公斤，依據黑市價格高達新台幣5000萬元左右，航警局立即組成專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組人員循線查出挪威籍男子趁轉機空檔，竟跑到北市信義區某夜店跑趴狂歡，專案小組當場出示拘票拘捕，挪威籍男子在警訊時辯稱行李箱內毒品非其個人所有，但警方根據航空公司報到紀錄及監視畫面顯示，該行李確為其名下託運，警方偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，挪威籍男子到案後目前在押中。

▲挪威籍男子今年9月間自泰國曼谷過境桃園機場欲轉機至英國倫敦，托運行李查出夾藏第二級毒品大麻花，警方偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲挪威籍男子今年9月間自泰國曼谷過境桃園機場欲轉機至英國倫敦，托運行李查出夾藏第二級毒品大麻花，警方偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，大麻為我國列管第二級毒品，施用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力降低，亦容易產生耐受性及心理依賴性，呼籲民眾勿好奇接觸，以免戕害身心健康，航警局將持續致力於強化邊境毒品偵查量能，阻絕毒品於境外，杜絕不法集團有可趁之機。

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