英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

▲桃園市長張善政今天下午至中壢殯儀館慰問英勇捕蜂不幸死亡范姓義消家屬。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日前本月13日龍潭范姓義消協助民眾捕蜂勤務時被虎頭蜂圍攻螫咬，送醫急救仍因過敏性休克不治事件，引發社會關注，桃園市長張善政今（15）日下午前往中壢殯儀館慰問家屬與致贈慰問金。張善政表示，已責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員安全，市府將協助家屬後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

張善政於今天下午趕往中壢殯儀館靈堂，向范姓隊員致上最深悼念，張善政向家屬表達深切哀悼關懷並致贈慰問金。張善政也向家屬承諾，已指示農業局、消防局等相關單位全面檢視及加強所屬隊員的安全設備，並責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員的安全。此外，市府將全力提供家屬處理後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

農業局局長陳冠義說，為保全隊員生命安全，市府已全面檢討捕蜂捉蛇相關安全保障措施，每年除定期檢視隊員健康情形，將有過敏反應隊員調任至內勤或顧問指導職務外，也將持續強化相關訓練降低意外風險，讓所有隊員都能平安完成每項任務。

衛生局提及，已積極協助協助農業局洽購腎上腺素注射筆，未來執勤人員若不幸遭有毒昆蟲螫螫咬，可及時於大腿前側以肌肉注射的方式緩解過敏反應，爭取黃金救治時間。衛生局也錄製注射針使用教學影片，並視需要邀請專家進行教育訓練，讓隊員能熟練掌握急救方式。