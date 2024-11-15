　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

▲桃園市長張善政今天下午至中壢殯儀館慰問英勇捕蜂不幸死亡范姓義消家屬。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午至中壢殯儀館慰問英勇捕蜂不幸死亡范姓義消家屬。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日前本月13日龍潭范姓義消協助民眾捕蜂勤務時被虎頭蜂圍攻螫咬，送醫急救仍因過敏性休克不治事件，引發社會關注，桃園市長張善政今（15）日下午前往中壢殯儀館慰問家屬與致贈慰問金。張善政表示，已責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員安全，市府將協助家屬後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

張善政於今天下午趕往中壢殯儀館靈堂，向范姓隊員致上最深悼念，張善政向家屬表達深切哀悼關懷並致贈慰問金。張善政也向家屬承諾，已指示農業局、消防局等相關單位全面檢視及加強所屬隊員的安全設備，並責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員的安全。此外，市府將全力提供家屬處理後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

農業局局長陳冠義說，為保全隊員生命安全，市府已全面檢討捕蜂捉蛇相關安全保障措施，每年除定期檢視隊員健康情形，將有過敏反應隊員調任至內勤或顧問指導職務外，也將持續強化相關訓練降低意外風險，讓所有隊員都能平安完成每項任務。

衛生局提及，已積極協助協助農業局洽購腎上腺素注射筆，未來執勤人員若不幸遭有毒昆蟲螫螫咬，可及時於大腿前側以肌肉注射的方式緩解過敏反應，爭取黃金救治時間。衛生局也錄製注射針使用教學影片，並視需要邀請專家進行教育訓練，讓隊員能熟練掌握急救方式。

 【 更多新聞】

惡警斜槓地下錢莊「當放款金主」　違法查個資討債下場曝

天兔害桃園天空灰濛濛！環保局啟動緊急應變　空品改善時間曝

蹦闆弟「幾10萬放GTR尾翼」全飛光　僅尋回4萬...中壢警要查了

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！國民法官判無期
盤點中華隊「12位高顏值球員」！他被封中職吳奇隆
北市國中驚爆連續性侵案　受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學
薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實：人長得帥又客氣
LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明
「自然人憑證」詐騙　北市女2000萬沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

台東縣府巡迴宣導進校園　呼籲謹記防騙「三要」原則

佛法與人間之美　「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」台南開展

台東婦迷途呆坐馬路邊　暖警牽手引導助返家

屏東地檢成立「可疑帳戶預警中心」　盼檢警金協力阻斷詐欺金流

桃園青年創業月11／19啟動　四大活動搭建交流合作平台

促進台馬教育交流　中原校友方俊能獲頒「全球留臺傑出校友」

居留證延期雲林移民署定點收件　聯手海巡署新二代宣導

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

台東縣府巡迴宣導進校園　呼籲謹記防騙「三要」原則

佛法與人間之美　「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」台南開展

台東婦迷途呆坐馬路邊　暖警牽手引導助返家

屏東地檢成立「可疑帳戶預警中心」　盼檢警金協力阻斷詐欺金流

桃園青年創業月11／19啟動　四大活動搭建交流合作平台

促進台馬教育交流　中原校友方俊能獲頒「全球留臺傑出校友」

居留證延期雲林移民署定點收件　聯手海巡署新二代宣導

漁船航跡詭異！竟是擱淺淡水河中　海巡緊急救援...8船員脫險

天兔颱風來了　離島交通船明77航次停開

家樂福馬來西亞100種美食大集合！自煮冬蔭功、南洋雞只要百元

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

源田壯亮喜歡台式應援　想敲郭俊麟安打

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

桃園藍營民代母親登山　遭虎頭蜂螫傷　

義消捕蜂被螫不治　桃市增自救針劑

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

業務吃緊主管不調整女警深夜值勤致流產林燕祝籲檢討

身障婦步花甲之年再創業　靠職訓生意好

台中就業活動「這工作」月領8萬5

台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

桃園總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批財劃法不公

桃園跨年晚會經費不到千萬　民代建議增加

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

台中交通建設新里程碑！中捷藍線基本設計過中央審議

救災指揮通信平台車操作競賽4年蟬聯全國第1

擺脫藥癮不孤單　賈蔚：多元服務網絡助復原

2025新北市鐵道馬拉松開報！黃金10小時一起搶早鳥

更多熱門

相關新聞

義消捕蜂被螫不治　桃市增自救針劑

義消捕蜂被螫不治　桃市增自救針劑

桃園市龍潭義消分隊范姓副小隊長13日出勤捕蜂，不幸遭黑尾虎頭蜂螫傷送醫不治，桃園市議員徐玉樹14日於市議會市政總質詢，除表達遺憾痛心之意，為避免憾事重演，爭取往後義消捕蜂抓蛇勤務均配備自救型針劑。市長張善政答詢，自救型針劑一劑3000元，有效期間1年，但如當下有此自救型針劑，就不會發生此一憾事，同意補強這項配備。

義消摘蜂窩遭螫死！桃園市府採購「救命筆」

義消摘蜂窩遭螫死！桃園市府採購「救命筆」

遭虎頭蜂螫死　義消范揚崴生前畫面曝

遭虎頭蜂螫死　義消范揚崴生前畫面曝

兩岸漢字文化藝術節桃園展出　展現桃園文化底蘊

兩岸漢字文化藝術節桃園展出　展現桃園文化底蘊

兩岸漢字文化藝術節　張善政推崇漢字之美

兩岸漢字文化藝術節　張善政推崇漢字之美

關鍵字：

義消捕蜂螫死張善政慰問家屬允諾提升安全

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面