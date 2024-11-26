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快訊／物流公司員工酒後持榔頭狠敲！同事遭爆頭滿地血

▲桃園市大園區某物流公司今天上午蔡姓男子持榔頭往陳姓男子頭部猛敲，大園警方到場制伏兇嫌蔡姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡姓男子持榔頭往陳姓同事頭部猛敲，警方到場制伏蔡男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某物流公司蔡姓男子，今（26）日上午與陳姓同事發生口角，蔡突持榔頭朝其頭部猛敲，導致滿頭鮮血倒臥地上，其餘同事見狀立即上前制止並報警處理，大園警方據報後到場制伏蔡男，滿身酒味的蔡坦承犯行，至於受傷的陳男經消防人員包紮後送醫治療，所幸並無生命危險。警方偵訊時，蔡男辯稱2人因工作上有嫌隙，才憤而行兇，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市大園區某物流公司今天上午蔡姓男子持榔頭敲擊同事，大園警方到場起出做案用榔頭等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方到場起出做案用榔頭等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，43歲的蔡姓男子與25歲陳姓男子為物流公司同事關係，今天上午約11時許在公司餐廳處起口角，蔡男隨即前公司往五金百貨購買榔頭，返回後在餐廳處突持榔頭朝陳男頭部猛敲，造成陳男頭部血流滿地，現場同事見狀立即上前將兩人分開，並報警處理。

▲桃園市大園區某物流公司今天上午蔡姓男子持榔頭敲擊同事，大園警方到場制伏行兇蔡姓男子。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲警方到場制伏行兇蔡姓男子。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

大園分局大園派出所員警獲報後迅速到場，現場已無衝突，但行兇的蔡男仍情緒激動，且疑似有酒醉情況，員警將蔡男壓制在地，並迅速銬上手銬，救護人員經包紮後將陳男送醫治療，所幸意識清楚並無生命危險，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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