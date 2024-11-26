快訊／物流公司員工酒後持榔頭狠敲！同事遭爆頭滿地血

▲蔡姓男子持榔頭往陳姓同事頭部猛敲，警方到場制伏蔡男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某物流公司蔡姓男子，今（26）日上午與陳姓同事發生口角，蔡突持榔頭朝其頭部猛敲，導致滿頭鮮血倒臥地上，其餘同事見狀立即上前制止並報警處理，大園警方據報後到場制伏蔡男，滿身酒味的蔡坦承犯行，至於受傷的陳男經消防人員包紮後送醫治療，所幸並無生命危險。警方偵訊時，蔡男辯稱2人因工作上有嫌隙，才憤而行兇，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲警方到場起出做案用榔頭等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，43歲的蔡姓男子與25歲陳姓男子為物流公司同事關係，今天上午約11時許在公司餐廳處起口角，蔡男隨即前公司往五金百貨購買榔頭，返回後在餐廳處突持榔頭朝陳男頭部猛敲，造成陳男頭部血流滿地，現場同事見狀立即上前將兩人分開，並報警處理。

▲警方到場制伏行兇蔡姓男子。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

大園分局大園派出所員警獲報後迅速到場，現場已無衝突，但行兇的蔡男仍情緒激動，且疑似有酒醉情況，員警將蔡男壓制在地，並迅速銬上手銬，救護人員經包紮後將陳男送醫治療，所幸意識清楚並無生命危險，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。