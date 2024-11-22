桃園平鎮蘿蔔節11／24登場　張善政這樣「16蹲」很輕鬆

▲市長張善政和在地民代拔出「插」在花盆內蘿蔔，並在《星期五晚上》音樂聲響起後，手拿蘿蔔左右擺動象徵完成「16蹲」。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區農會舉辦「2024平鎮蘿蔔節」，於本週日11/24在平鎮區農會倉庫登場。市長張善政22日於活動舉辦前夕，抵平鎮區農會舉辦記者會，和在地民代拔出「插」在花盆內蘿蔔，並在《星期五晚上》音樂聲響起後，手拿蘿蔔左右擺動象徵完成「16蹲」後，進行蘿蔔「醃漬」體驗，氣氛很熱絡。

▲進行蘿蔔「醃漬」體驗。(圖／記者楊淑媛攝)

市府農業局表示，為推廣平鎮地區的農業特色並促進市民對農業的支持與參與，平鎮區農會將於11月24日（星期日）上午9:30至11:30，在平鎮區農會倉庫（桃園市平鎮區南東路230號）舉辦首屆平鎮蘿蔔節。活動包含客家菜包製作、醃蘿蔔DIY及農田巡禮等豐富多彩的農事體驗，希望讓市民能近距離接觸農業，深度體驗當地的農業文化。

▲參觀家政班草莓牛軋糖製作。(圖／記者楊淑媛攝)

張善政市長今日也參訪平鎮區農會創新經營模式，結合在地農產，在農會旁開設文青咖啡廳「好農Cafe」，咖啡、茶飲及餐點原料全都是在地農民栽種提供，並販售由平鎮區田媽媽烘焙教室用在地秈香米米穀粉做成的米雞蛋糕等烘培產品，此外，平鎮區農會集結平鎮農特產，送禮送平安，特地推出「平安好鎮」禮盒，內含吃的到米香的秈米棒、豌豆苗麵條、麵線及黑豆茶，在11月份桃園好農也推出限期促銷，超優惠價格之外也免運費，歡迎民眾把握機會。