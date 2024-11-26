國2聯結車鋼樑射對向！砸翻貨車恐怖畫面曝　酒駕駕駛肇逃被逮

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號東向八德大湳路段今（26）日上午發生重大事故，1輛滿載鋼樑聯結車行經事故地點時，車上1根重達1.7噸鋼樑突然墜落，高速噴向對向車道，導致對向1輛小貨車翻覆，一輛轎車被波及，幾乎被砸成一團廢鐵，而駕駛竟肇事逃逸，2名受傷駕駛送醫急救，所幸無生命危險。警方調閱監視器後找到28歲黃姓駕駛，黃男經酒測有酒精反應，偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸則依規定製單舉發。而鋼樑掉落的瞬間恐怖畫面也曝光。

▲國道2號八德大湳路段今天上午發生聯結車載運鋼樑，不慎墜落一根重達1.7噸鋼樑，導致對向小貨車翻覆。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，今天上午10時45分在國道2號東向19公里處，一輛聯結車行駛途中疑因載運鋼樑不穩墜落至對向車道，導致西向由42歲曹姓男子駕駛小貨車，與53歲吳姓男子駕駛轎車慘遭鋼樑砸中，其中小貨車翻覆、轎車則嚴重變形，現場2名駕駛包括吳男頭手有擦挫傷勢、曹男則有手腳擦挫傷，但傷者均意識清楚，經送往新北市三峽恩主公醫院救治，所幸均無生命危險，2車駕駛經酒測後均無酒精反應。

▲國道2號八德大湳路段今天上午發生聯結車載運鋼樑不慎墜落，導致對向轎車嚴重毀損。（圖／國道六隊提供）

離譜的是，聯結車肇事後竟直接離開現場，國道六隊調閱監視畫面後，於桃園市平鎮區查獲肇事聯結車，並通知28歲黃姓駕駛到案說明，經警方實施酒測後有酒精反應，警方將依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，另載運貨物未綑紮牢固致掉落與肇事逃逸則依規定製單舉發，至於確切肇事原因，有待進方進一步調查。

▲國道2號八德大湳路段今天上午發生聯結車載運鋼樑不慎墜落事故，警方調閱影像證實是連結車墜落鋼樑肇事。（圖／國道六隊提供）



國道警方呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，將處罰9000至1萬8000元罰鍰，並需負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡仍面臨吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪嫌究辦。提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。此外，酒後駕車上路就是一顆不定時炸彈，導致嚴重傷亡，許多家庭破碎。將面臨高額罰鍰與刑責，吊扣車輛牌照，肇事致人重傷或死亡沒入車輛，及10年以下有期徒刑。

▲國道2號八德大湳路段今天上午發生聯結車載運鋼樑不慎墜落事故，警方循線在台66線平鎮段將肇事車輛查獲到案。（圖／國道六隊提供）