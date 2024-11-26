太魯閣部落音樂會！首場11 ／30太魯閣文創園區登場

▲▼為提振部落經濟，今年「部落音樂會」移師至富世部落的「太魯閣文創園區」舉辦。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處將於11月30日及12月7日下午各舉辦1場「部落音樂會」，邀請在地樂舞團體演出，並安排文化市集、文化體驗及解說活動。為了引導大家走入富世部落旅行，部落音樂會也一改過去的慣例，將移往富世部落的「太魯閣文創園區」舉辦，歡迎大家來聽音樂、逛市集，還可以來一趟部落小旅行。

太管處表示，2場部落音樂會演出時間都是下午2時至4時，11月30日下午登場的是原民歌手呂文翔、三棧國小舞蹈團、根Biyax樂團、KTS文傳創意空間、SKD樂團及秀林國中太魯閣族舞蹈團；12月7日則是一好‧屴夯、峽谷樂舞團、葛都桑音樂工作室、四維高中、比亞酥樂團及瑪大恆舞集等，都是花蓮深受好評的團體。

此外，當天從上午10時至下午活動結束也安排傳統文化市集，下午1時30分起則有文化體驗活動。其中文化市集包含太魯閣族的藤編、織布、木雕、皮雕及傳統美食，從市集中就可以欣賞到許多太魯閣族的文化特色。而文化體驗活動可以在族人的指導下，完成一件自己手做的手環作品。

▲▼邀請在地樂舞團體演出並引導大家走入富世部落做個小旅行。

為了讓大家更深入了解富世部落的文化特色，上午10時及下午1時30分還特別安排社區解說活動（每場30人），解說員將帶領大家走讀姬望教會、文創園區及太魯閣牌樓等據點。

太管處處長劉守禮表示，受到連續地震及颱風影響，太管處轄區受創，目前正積極進行修復，除太魯閣遊客中心外，多數景點和步道都暫封閉。地震風災衝擊的不只是地景和設施，人心與生活的安定也受到影響，將太魯閣部落音樂會移往社區舉辦，也正希望能藉此重拾社區活力與信心，活絡在地經濟，也可以帶領民眾深度走訪、凝視欣賞社區的歷史文化。

誠摯邀請您11月30日、12月7日到太魯閣族文創園區，看太魯閣族人用音樂舞蹈說故事。