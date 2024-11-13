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康芮再重創！太魯閣高山歩道仍封閉　太管處籲勿進入以免受罰

▲▼南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等高山步道受損暫時封閉。（圖／太管處提供，下同）

▲▼南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等高山步道受損暫時封閉。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮大地震及凱米、山陀兒、康芮等颱風影響，太魯閣國家公園管理處轄區內的南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等高山步道受損暫時封閉，也未開放入園申請，太管處籲請民眾為了自身安全暫勿進入，違者將依法開罰。

▲▼南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等高山步道受損暫時封閉。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等都是山友喜愛的登山路線，但因連續颱風與地震影響，這些高山地區邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失、設施受損等情況，目前已暫時封閉，但近日太管處發現有民眾擅自進入未開放的奇萊山及屏風山步道，已違反『太魯閣國家公園區域內之禁止事項』第15點：「禁止擅自進本園區未開放之步道或擅離已開放步道既有路徑」，違規者將處新臺幣1,500元-3,000元整罰鍰。

▲▼南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等高山步道受損暫時封閉。（圖／太管處提供，下同）

太管處呼籲，請山友先行規畫至其他開放地點登山，地震與多次的颱風災害對本處轄區的道路、生態環境與設施造成極大的影響，因受災面積廣大、各項設施受損情況嚴重且地點眾多，為顧及山友登山安全，在步道開放前請勿擅自進入，太管處將聯合內政部警政署保安第七總隊第九大隊加強違規入園取締與查核工作。

▲▼南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等高山步道受損暫時封閉。（圖／太管處提供，下同）

太管處持續趕工修復受創歩道。

太管處表示，將會積極進行各項步道與設施的復原工作，請民眾留意官網步道開放的相關訊息，在步道、設施未修復完成前，請勿前往屏風、畢祿、羊頭、奇萊、南湖等高風險地區。

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