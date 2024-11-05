歷史建物太魯閣牌樓挨撞！　打卡點「東西橫貫公路」題字掉下來了

▲太魯閣牌樓「東西橫貫公路」被撞掉了。（圖／太魯閣國家公園，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

強颱康芮日前強襲台灣，各地出現災情，太魯閣國家公園園區內大量樹倒，太管處積極進行災後復原，但4日下午一輛清運樹枝落葉的大卡車，疑似因吊桿沒有完全收好，撞上東西橫貫公路牌坊，造成「東西橫貫公路」題字當場掉落，太管處為此召開緊急應變會議處理。

太管處說明，康芮颱風來襲造成園區內大量樹倒，造成0403大地震後最嚴重的一次災情，4日下午3時30分左右，當日載運大量多趟倒木殘枝的大卡車要前往加油站加油，疑似因卡車上的吊桿沒有完全收妥，行經太魯閣牌樓時，吊桿當場撞斷上方木質橫樑，橫樑上「東西橫貫公路」的題字也因此掉落。

大卡車駕駛驚覺有異隨即停車查看，並通報太管處。太管處立即派員到場察看，並引導來往車輛安全，所幸經初步評估，這起事故並未損及建物主體結構，修復後可恢復使用。

太魯閣牌樓是為了民國49年5月9日中橫公路通車所建，可說是太魯閣口的地標，許多民眾到太魯閣都會跟牌樓合影留念。花蓮縣政府也將太魯閣牌樓列為歷史建物。事件發生後，太管處也立即通報花蓮縣文化局，並連絡過往設計建築師協助，依文化資產保存法規定將於30日內提報主管機關搶修計畫，6個月內提修復計畫，將盡速修復損害設施俾利復原使用。