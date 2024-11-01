捷克夫妻活命關鍵！困太魯閣傳訊家鄉求救　大使館發送座標助搜尋

▲捷克夫妻受困太魯閣，趁有訊號的時候傳訊息回捷克，再由大使館傳坐標給台方。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

一對捷克籍夫妻（夫38歲、妻35歲），27日前往花蓮縣太魯閣後失聯受困，他們在岳王亭附近營地發現手機有訊號，立即轉訊息給捷克友人以及家中父母，透過大使館發送座標，才讓搜救隊找到人順利下山。



捷克夫妻2人於10月30日失聯，多方積極協尋，警方於10月31日下午1時45分電話聯繫上，確認暫且平安於帳棚內避難，並掌握所在位置，今（1）日由國家搜救指揮中心派遣空勤直升機及特搜隊，沿太魯閣峽谷進入山區，將2人吊掛入艙，7時48分於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。



花蓮消防第一大隊長林武正指出，10月31日中午，2人在岳王亭附近找到營地，那個地方是有訊號的，因此發訊息回去給捷克的友人，還有家中的父母求救，透過大使館轉達明確的座標。

▲捷克夫妻搭直升機下山。（圖／內政部空中勤務總隊提供）

夫妻2人表示，受困的過程中，因為雨勢相當大到處都是水，還有很多樹枝掉下來，所以只好往下撤，撤到沒有落石可以避難的空地，而白天的時候一直在活動，所以沒有感覺到冷，但晚上的時候溫度降到5度，所以都待在帳棚裡面取暖。

2人指出，這是第二次來到台灣，以前在讀大學的時候曾經來過一次，對台灣印象很好，所以在這次有空閒的空檔，計畫來台灣旅遊，因為對台灣的認知是，在10月底秋季是沒有颱風的季節，所以很放心的走這一段的路程，帶有足夠的食物跟水，準備了兩個禮拜的存糧，能獲救真的很感謝。