失聯捷克夫妻現況曝光！衛星定位「岳王亭上方山區」　聯繫上人了

▲康芮颱風襲台，捷克籍夫妻檔27日遊花蓮太魯閣失聯，人找到了。（圖／翻攝IG）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

強颱康芮來襲，幾乎全台出現明顯風雨。而一對捷克籍夫妻27日前往花蓮縣太魯閣，在颱風警報發布前傳出失聯消息，警方嘗試多種方法後，終於與該對夫妻取得聯繫了，確認2人正在岳王亭吊橋上方山區避難，有足夠的食物與水，暫無生命危險。

康芮颱風於31日下午1時40分從台東縣成功鎮登陸，登陸後因環流遭地形破壞，氣象署預估最快下午5時前會轉弱為中度颱風，可能晚間8時左右會從中部出海，明天上午本島將陸續脫離暴風圈範圍，明晚解除陸上颱風警報。

▲捷克夫妻在岳王亭吊橋上方山區就地避難。（圖／地方中心翻攝）

而一對捷克籍夫妻在30日康芮海警發布前失聯，太魯閣國家公園管理處狂打超過30通電話都聯繫不上人，31日下午1時45分終於聯絡到人了，確定2人在山上就地避難，但通訊隨即中斷，經花蓮縣消防局聯繫、衛星定位，2人目前正在岳王亭吊橋上方山區避難。

太管處下午3時20分再次聯繫上該對登山夫妻，確認2人位置就在衛星定位點，目前為第5天行程，2人有足夠的食物跟水，也可以煮食，遂請2人原地避難不再移動，待天氣好轉後再派員協助。