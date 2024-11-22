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記錄太魯閣珍貴物種！「方舟太魯閣」影片首映　YouTube可欣賞

▲▼「方舟太魯閣」影片於台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉親自出席參加。（圖／太管處提供，下同）

▲▼「方舟太魯閣」影片於台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉（左三）親自出席參加。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由太魯閣國家公園管理處及李振棠導演團隊歷時2年時間製作的「方舟太魯閣」影片20日於集思台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉親自出席參加。

▲▼「方舟太魯閣」影片於台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉親自出席參加。（圖／太管處提供，下同）

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陳貞蓉表示，影片製作期間正逢0403地震，因此攝影團隊除了影片記錄太魯閣國家公園內許多珍稀物種外，也保留地震前後太魯閣峽谷的變化，展現了自然環境的變遷與生命的韌性，見證國家公園作為地景、生態與人文的方舟，保存和展示著這片土地的獨特性。

▲▼「方舟太魯閣」影片於台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉親自出席參加。（圖／太管處提供，下同）

「方舟太魯閣」影片以「太魯閣是物種與人群的方舟」為概念，分為「天成方舟」、「守護孑遺」、「以太魯閣為名」、「絕境新機」和「峽谷跫音」5個單元，從海崖、峽谷到高山，展現多樣而特殊的地理環境，尤其山高谷深的地形與大理岩崖壁的環境，從而造就不少太魯閣特有及以太魯閣為名的動植物，太魯閣獨特的棲地環境，不僅孕育從熱帶、溫帶到寒帶物種，更是許多冰河時期物種的重要避難所，讓許多生物能在這片土地上代代繁衍。

▲▼「方舟太魯閣」影片於台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉親自出席參加。（圖／太管處提供，下同）

陳貞蓉指出，國家公園是一個讓物種可以自由展現生命韌性的地方。

陳貞蓉指出，0403地震自然力量帶來巨大的改變令人感到不捨，然而物種所展現出的韌性令人敬佩，這部影片傳達出在國家公園的環境裡，每一個生命都能以最自然的姿態生存著，國家公園發揮國土保育的重要功能，正是一個讓物種可以自由展現生命韌性的地方，無論是國家公園、國家自然公園、濕地、海岸，或是不同類型的保護區，都是方舟，而受創的太魯閣也會努力修復。

目前方舟太魯閣影片有中、英文版，今日在台北首映後，將於11月28日太魯閣國家公園38週年處慶當天，在太魯閣遊客中心發表並開始每日固定放映，同時也會上傳至太魯閣國家公園YouTube頻道，讓民眾能夠隨時在網路上欣賞這部記錄生命韌性的珍貴影像。
 

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