北韓派兵赴俄「改變戰局」？　烏克蘭：將派遣特使訪問南韓

▲南韓外交部長趙兌烈、烏克蘭外交部長西比加展開會談。（圖／大韓民國外交部）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）今年10月派遣精銳部隊前往俄國作戰，南韓擔憂北韓軍隊未來恐將在現代作站累積經驗、進一步威脅國防安全。對此，烏克蘭外交部長透露，將在近期內向南韓派出特使出訪，與南韓交換北韓軍隊的相關情報。同時，南韓也可能在此後公布新一波援助烏克蘭的方案。

根據《韓聯社》，七大工業國（G7）外交長官會議於當地時間25日在義大利菲烏吉召開，為此南韓外交部長趙兌烈與烏克蘭新任外交部長西比加（Andrii Sybiha）進行雙邊會談，針對近期北韓派遣軍隊赴俄與俄烏戰爭動向等進行討論。

其中，趙兌烈認為，隨著北韓派遣部隊赴俄，使得俄烏戰爭迎來全新局面，對此表達高度擔憂。趙兌烈承諾，未來將會視北韓、俄羅斯之間合作的程度，以及北韓派兵赴俄對南韓國防安全造成威脅的程度，階段性調整相應措施。

西比加則透露，未來由烏克蘭派遣的特使將在近期內出訪南韓，期盼能夠與南韓達成相關協議。同時，為了應對北韓非法向俄國派兵的行為，烏克蘭期盼能夠持續就相關動向與情報向南韓分享，並向援助烏克蘭的南韓表達謝意。

報導指出，南韓尹錫悅政府正在考慮新一波的對烏克蘭階段性援助方案，其中不排除向烏軍提供武器，相關細節將在烏克蘭派遣特使訪韓後討論。

據悉，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）曾在接受專訪時威脅南韓，禁止向烏克蘭提供「殺傷性武器」，否則一旦發現傷害俄國人民的武器來自南韓，將對南韓採取相應措施。