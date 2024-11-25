中華隊成日本強勁對手！松坂大輔讚嘆「印象深刻」　點名這3人表現

▲世界12強棒球賽冠軍戰，松坂大輔現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

世界棒球12強賽，中華隊（台灣隊）在冠軍賽以4比0的成績完封地主隊日本。對此，人在比賽現場觀戰的日本棒球名將松坂大輔，便透過日媒向台灣選手們送上祝福，並特別點名對於陳傑憲的打擊留下深刻印象，強調未來台灣將會是日本在棒球領域上面臨的勁敵。

根據日媒《體育日本》，日本棒球名將松坂大輔曾陸續在美國職棒大聯盟、世界棒球經典賽拿下總冠軍，昨（24）日晚間中華隊對上日本隊的冠軍賽中，他人在現場觀賽，賽後他也接受該報專訪，親自分享他在這場賽事中的收穫與觀點，報導標題稱讚台灣選手在打擊上極具韌性。

▲陳傑憲等中華隊選手的打擊表現，令松坂大輔留下深刻印象。（圖／記者李毓康攝）

在第5局上半場賽事中，中華隊林家正從日本隊投手戶鄉翔征敲出一支陽春砲，以及陳晨威敲出安打，林立獲得保送，最後更讓延續攻勢的陳傑憲敲出3分砲，半局內為中華隊拿下4分。對此，松坂大輔相當驚嘆台灣選手「強而有力」的打線。

儘管日本武士隊在這場賽事惜敗，最終以獲取銀牌收場，但松坂大輔對於日本、台灣的選手們依舊讚譽有加，「雖然日本武士隊只拿下亞軍，但我認為他們依舊奮戰到最後一刻，無論在肉體上、或精神上皆相當緊繃吧？台灣選手們的表現也相當優秀。我想為他們兩隊鼓掌。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

松坂大輔表示，當面對日本隊先發投手戶鄉翔征投出的直球，台灣打者們優秀的打擊令他留下深刻的印象，尤其陳傑憲5局上半，在一、二壘有人的情況下，瞄準戶鄉翔征所投出的時速150公里直球，敲出一發3分砲，其強韌的打擊在威力上毫不輸給直球。

另外，松坂大輔也讚嘆台灣打者們驚人的纏鬥能力，儘管積極出棒，卻不會輕易追打壞球，尤其在林家正轟出陽春砲後，林立連續選掉偏低角度的變化球而獲得保送，最終才終於讓陳傑憲有機會轟出3分砲的全壘打。

松坂大輔對於台灣打者們強而有力的打擊能力讚譽有加。他表示，中華隊在棒球國際賽史上睽違多年首度登上冠軍寶座，未來必定將會成為日本武士隊強勁的對手。