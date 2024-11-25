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金融時報：俄羅斯招募「數百名葉門傭兵」赴烏克蘭作戰

▲▼葉門（Yemen）內戰，圖為胡塞運動（什葉派青年運動，Houthi movement）成員。（圖／路透）

▲青年運動是一個受到伊朗支持的葉門反抗武裝組織。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》24日報導，俄羅斯已經從葉門招募數百名傭兵，前往烏克蘭作戰。這項「秘密販運行動」，凸顯了克里姆林宮與葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）日益深化的關係。

被招募傭兵向《金融時報》表示，他們被承諾能夠獲得「高薪」工作，甚至是俄羅斯公民身分，在一間青年運動相關公司的幫助下，終於抵達俄羅斯，卻是「被迫加入俄羅斯軍隊，並且被派往烏克蘭前線」。

報導指出，自從全面入侵以來，莫斯科一直靠各種方法招募移民與外國公民，彌補慘重的戰場損失，同時避免全面動員。報告顯示，俄羅斯已從尼泊爾、索馬利亞、印度、古巴等國招募士兵。

▲▼俄羅斯部隊,俄羅斯軍隊,俄軍,普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯曾經進行大規模動員，導致民眾大量出逃。（資料照／達志影像／美聯社）

美國葉門問題特使倫德金（Tim Lenderking）證實，俄羅斯正在「積極尋求」與青年運動接觸，包括討論武器轉讓等事宜，「正在討論的武器種類非常令人擔憂，能夠讓青年運動更好地瞄準紅海及更遠範圍的船隻。」儘管他拒絕說明詳情，但指出俄羅斯駐葉門首都沙那（Sana’a）人員正在促成這場對話。

另據《華爾街日報》10月報導，青年運動一直在使用俄羅斯衛星數據，以無人機和飛彈瞄準紅海船隻，同時透過伊朗伊斯蘭革命衛隊提供的資訊，擴大攻擊範圍。這項合作顯示，為了破壞西方政治與經濟秩序的穩定，俄羅斯總統普丁願意做到何種程度。分析人士認為，莫斯科旨在助長中東到亞洲的騷亂，讓美國分散注意力。

五角大廈發言人12日也在記者會上透露，北韓已向俄羅斯派遣約1萬名士兵，其中許多人駐紮在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），並且參與了戰鬥。

去烏克蘭打仗「欠債」不用還！　普丁簽署最新法案拚募兵
 

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