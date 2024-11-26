美知名上市百貨爆假帳！　單一員工動手腳藏50億元開支

▲梅西百貨。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國知名零售商梅西百貨（Macy’s）於25日宣布，由於一名員工涉及多項會計不當行為，公司被迫推遲原定於今（26日）發布的季度財報。該員工被指作帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣49.8億元）的運輸支出。

CNN報導，梅西百貨的說明，該名未具名的前員工在近3年內，蓄意隱瞞高達1.54億美元的運輸開支，主要涉及小包裹配送費用。公司在進行獨立的法務會計調查後確認，該員工故意製造「錯誤的會計計提記錄」，目前已經離職。

儘管隱瞞的費用僅占梅西百貨自2021年第四季度以來43.6億美元配送費用中的一小部分，但其影響足以導致公司延後至12月11日才發布完整季度財報。然而，梅西百貨表示，這些錯誤記錄對公司的現金管理或供應商付款活動未造成影響。

公司調查顯示，目前僅該名前員工涉案，未發現其他員工參與相關行為。

此次事件對梅西百貨本已不振的股價形成進一步壓力。梅西百貨今年股價已下跌近20%，25日開盤後又下跌約3%。零售分析師桑德斯（Neil Saunders）指出，此次會計問題暴露了公司審計過程中的漏洞，進一步引發投資者的不安。

相比之下，梅西百貨旗下的高端品牌表現亮眼。Bloomingdale’s銷售額上升1.4%，Bluemercury銷售額增長3.2%，顯示出高端市場的韌性。