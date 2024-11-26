　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美知名上市百貨爆假帳！　單一員工動手腳藏50億元開支

▲梅西百貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西百貨。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國知名零售商梅西百貨（Macy’s）於25日宣布，由於一名員工涉及多項會計不當行為，公司被迫推遲原定於今（26日）發布的季度財報。該員工被指作帳隱瞞高達1.54億美元（約新台幣49.8億元）的運輸支出。

CNN報導，梅西百貨的說明，該名未具名的前員工在近3年內，蓄意隱瞞高達1.54億美元的運輸開支，主要涉及小包裹配送費用。公司在進行獨立的法務會計調查後確認，該員工故意製造「錯誤的會計計提記錄」，目前已經離職。

儘管隱瞞的費用僅占梅西百貨自2021年第四季度以來43.6億美元配送費用中的一小部分，但其影響足以導致公司延後至12月11日才發布完整季度財報。然而，梅西百貨表示，這些錯誤記錄對公司的現金管理或供應商付款活動未造成影響。

公司調查顯示，目前僅該名前員工涉案，未發現其他員工參與相關行為。

此次事件對梅西百貨本已不振的股價形成進一步壓力。梅西百貨今年股價已下跌近20%，25日開盤後又下跌約3%。零售分析師桑德斯（Neil Saunders）指出，此次會計問題暴露了公司審計過程中的漏洞，進一步引發投資者的不安。

相比之下，梅西百貨旗下的高端品牌表現亮眼。Bloomingdale’s銷售額上升1.4%，Bluemercury銷售額增長3.2%，顯示出高端市場的韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前
已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵
中華隊封王絕不是僥倖！光情蒐「就花1200萬」　背後24功臣
台灣奪冠「曾豪駒」成搶手教頭！傳富邦出手　樂天啟動續約
快訊／台南「可成科技」深夜火警　禁水化學物燃燒
棒球員都早婚？他查中華隊震驚：一堆2000年後出生的都結婚有
快訊／玉山今早結霜！　畫面曝光
以黎有望24小時內停火！　納坦雅胡原則上同意協議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以黎估24小時內停火　拜登、馬克宏將聯手宣布協議

北韓派兵赴俄「改變戰局」？　烏克蘭：將派遣特使訪問南韓

美知名上市百貨爆假帳！　單一員工動手腳藏50億元開支

以黎有望24小時內停火！　納坦雅胡原則上同意協議

川普財長出爐「美股勁揚440點」　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

川普眼中釘快逃！　紐約南區聯邦檢察官宣布辭職

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶　打擊俄國石油收入

美特別檢察官提動議：川普4重罪起訴全撤銷

以色列內閣今開會　擬批准黎巴嫩停火協議

埃及遊船紅海沉沒！28人獲救17人失蹤

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

以黎估24小時內停火　拜登、馬克宏將聯手宣布協議

北韓派兵赴俄「改變戰局」？　烏克蘭：將派遣特使訪問南韓

美知名上市百貨爆假帳！　單一員工動手腳藏50億元開支

以黎有望24小時內停火！　納坦雅胡原則上同意協議

川普財長出爐「美股勁揚440點」　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

川普眼中釘快逃！　紐約南區聯邦檢察官宣布辭職

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶　打擊俄國石油收入

美特別檢察官提動議：川普4重罪起訴全撤銷

以色列內閣今開會　擬批准黎巴嫩停火協議

埃及遊船紅海沉沒！28人獲救17人失蹤

苗栗台13線轎車詭偏！失控逆撞機車畫面曝　女騎士遭撞噴慘死

英雄回台路易莎祭「全日第二杯半價」　星巴克11／26仍買一送一喝起來

台灣奪冠「在台日人曝心聲」　點名這位選手爆紅

以黎估24小時內停火　拜登、馬克宏將聯手宣布協議

福斯「全新入門電動車」預計90萬有找！ID.2明年量產上市

北韓派兵赴俄「改變戰局」？　烏克蘭：將派遣特使訪問南韓

34歲滾出千萬身家　持股竟沒超過3檔

Lisa觀戰F1時髦服裝出自法拉利　敗在「香腸嘴」妝容好艷麗

小孟老師／11月26日星座運勢　12星座今天都好運

台南中西區「豪宅大樓」凌晨火警　陽台竄出橘紅光

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

「日高校球兒」陳傑憲全日文受訪！

美股勁揚440點！　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

「峇里9人幫」終身監禁　研議遣返5犯

MLB記者評台灣「完封日本奪冠」：史上最大冷門

松坂大輔讚「印象深刻」　點名中華隊3人表現

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

以色列總理原則上同意「黎巴嫩停火協議」

川普眼中釘快逃！　紐約南區聯邦檢察官宣布辭職

以黎有望24小時內停火！　納坦雅胡原則上同意協議

台灣奪冠「婉拒開香檳」　日網破千留言狂讚

遊船紅海沉沒！28人獲救17人失蹤

日媒詢問中華隊「骰子用途」　得知真相好吃驚

以色列內閣今開會　擬批准黎巴嫩停火協議

更多熱門

相關新聞

美股勁揚440點！　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

美股勁揚440點！　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

美國總統當選人川普（Donald Trump）近日提名避險基金經理人班森特（Scott Bessent）出任財政部長，市場反應佳。美股25日開盤續創新高，道瓊指數終場收漲440.06點，但反觀台積電ADR與輝達卻逆勢收低，兩者都跌超5美元。

川普眼中釘快逃！　紐約南區聯邦檢察官宣布辭職

川普眼中釘快逃！　紐約南區聯邦檢察官宣布辭職

美特別檢察官提動議：川普4重罪起訴全撤銷

美特別檢察官提動議：川普4重罪起訴全撤銷

美國否決「加薩停火決議」　背後的政治與人道主義考量

美國否決「加薩停火決議」　背後的政治與人道主義考量

應對中國威脅　美國派3航艦部署亞洲

應對中國威脅　美國派3航艦部署亞洲

關鍵字：

美國梅西百貨北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

中華隊封王非僥倖　光情蒐就花1200萬

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

即／內湖女當街遭刺亡　恐怖情人聲押

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

PEETA葛格前妻出事

辰己涼介標記江國豪：等你的手套

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

快訊／10級強風來了　今越晚越冷最低溫時間曝

不是防腐劑！吃泡麵「隱藏3地雷」曝光

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面