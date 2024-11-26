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川普眼中釘快逃！　紐約南區聯邦檢察官宣布辭職

▲紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）宣布辭職。（圖／路透）

▲紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）25日宣布，將於12月13日辭職，後續將由紐約南區聯邦副檢察官艾德華金接任。

綜合外電報導，因其轄區包含曼哈頓政治經濟中心，紐約南區聯邦檢察官普遍被視為是全美最重的檢察官職位之一。威廉斯於2021年由拜登總統任命，成為該辦公室首位非裔檢察官。在任期間，他積極起訴金融詐欺和公共腐敗案件，並取得多項重大定罪，包括前加密貨幣高層班克曼弗萊德（Sam Bankman-Fried）和Archegos資本管理公司創始人黃聖國（Sung Kook “Bill” Hwang），還有紐約市長亞當斯(Eric Adams)以及前任新澤西聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)等政治人物。

威廉斯的辭職將於川普總統就職前一個月生效。川普已提名美國證券交易委員會前主席克萊頓（Jay Clayton）接替威廉斯的職位。。

威廉斯在聲明中表示，他對辦公室的高水準運作充滿信心，並強調同事們的卓越、正直和獨立性。他稱他們為「愛國者」，並相信他們將繼續維護辦公室的傳統，秉持正確的行事方式和理由；然而他並未說明，辭職決定是否與川普有任何關係。

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