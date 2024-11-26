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美特別檢察官提動議：川普4重罪起訴全撤銷

▲川普4項重罪起訴將被撤銷。（圖／路透）

▲川普4項重罪起訴將被撤銷。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）宣布，放棄對當選總統川普（Donald Trump）4項聯邦重罪的起訴，並於25日提出動議，要求撤銷相關案件。

川普於2023年8月遭起訴涉嫌4項重罪，包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權，以及干擾證人。

史密斯在提交給華盛頓特區聯邦地區法院法官楚特坎（Tanya Chutkan）的6頁文件中指出：「司法部認為，憲法要求在被告正式就職前撤銷此案。」他強調，此舉並非基於案件的實質或證據，而是因憲法規定的考量。

川普早前表示，一旦重返白宮，他將解除史密斯的職務，這打破了過往對特別檢察官調查的慣例。

史密斯過去2年針對川普的調查，聚焦於其企圖推翻2020年總統大選結果，以及處理機密文件的問題，這成為美國歷史上前所未有的案例。在華盛頓特區的選舉干預案中，川普被指控試圖顛覆2020年選舉結果，其行動最終導致2021年1月6日的國會山莊暴動。

儘管案件今年夏天因最高法院裁定川普享有部分刑事豁免權而達到關鍵節點，但川普的拖延策略使得審判未能在11月大選前展開。

川普在佛羅里達州的機密文件案中，被控在卸任後非法攜帶國防機密文件並阻止政府追回這些文件。川普否認一切指控。

雖然針對川普的主要指控被撤銷，但史密斯在聯邦上訴法院的文件中指出，仍會保留針對川普員工的相關案件。2名共同被告，諾塔（Walt Nauta）和德奧利維拉（Carlos de Oliveira）被指協助川普阻撓政府對敏感文件的調查，目前案件由美國第11巡迴上訴法院審理。

川普發言人史蒂芬張（Steven Cheung）在聲明中形容此舉是「法治的一大勝利」，並表示「美國人民和川普總統希望司法體系政治化的時代立即結束，我們期待團結這個國家。」

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