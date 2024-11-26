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中華隊奪冠「送1.7萬折扣」喜傑獅喊駭客攻擊、P圖　網糾細節嘆氣

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝） 

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，北市筆電製造商「喜傑獅」（CJSCOPE）推出「無限制1讚折1元」活動，卻因反應熱烈偷改規則而炎上。對此，喜傑獅表示，仍會送出1.7萬元的折扣，但目前網站疑似被駭客攻擊而無法使用，希望網友給他們鼓勵跟耐心。

喜傑獅因不斷修改活動文章，將日期提前結算、與網友對嗆等情況而炎上。事後，許多網友看準喜傑獅最後PO出的讚數截圖為1.7萬讚，因此想去喜傑獅的官網找低於1.7萬的筆電，卻發現該網站已無法進入。

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喜傑獅表示，官網被駭客攻擊，因此無法使用，希望想訂購的網友可以私訊聯繫。同時，也有一張喜傑獅官網筆電僅要1萬6990元的截圖瘋傳，讓不少網友私訊並要求訂購。

對此，喜傑獅澄清該圖是P圖，推測可能是駭客所為，希望網友可以給他們正向的鼓勵，並等待官網修復；另外，喜傑獅表示，他們承諾會給予客製化訂單1.7萬元的折扣，且下單後可在12月31日前跟他們討論，待付款完成後就可以生產、安排，「我們依照約定，1.7萬讚，官網的客製化訂單會折價$17,000」、「請大家給我們一點鼓勵，也請有點耐心」。

有沒有可能誰幫忙？找一下，這誰批的圖 或者是他就是駭客？ 現在整個官網是遭受駭客在攻擊中喔 剛剛有看到貴賓的截圖，正常版跟不正常版 ...

CJSCOPE 喜傑獅 You Design! We Make 發佈於 2024年11月25日 星期一

許多網友透過不同的方式檢視喜傑獅的網站，發現透過Google搜尋，可以找到過去喜傑獅網站上的紀錄，的確有16990元的資訊，也有人直接進入網站並錄影，確定有該售價的電腦。

然而，該AMD AI筆電在官網上有兩種價格，分別為4萬9200元起及1萬6990元起，後者較為便宜屬於「舊機換新機」的方案，但未如同其他商品在名字上標記，因此引起誤會。

網友對於喜傑獅的回應仍不滿意，「是喔，輸不起？駭客幹嘛不改1塊就好」、「第一次看到有人把洞越補越大洞。講實話，道歉很難嗎」、「大家先別急，等他們改完價格，11/27官網就會自己好，或是改成舊機換新機」、「反正受損的商譽已經回不來了，乾脆直接無視一切哈哈哈哈」、「賣電腦的不會抓駭客」、「依照約定是哪一個版本的約定？真的快笑死」。

也有人說，「wayback machine上都有記錄，你還真以為網路世界你改了就沒紀錄了啊」、「找你們工程師修一下DNS問題就可以了，因為在我們的電腦上修改hosts文件就可以連得上去」、「千錯萬錯算錯估狗的強大搜尋運算力」、「好奇怪喔，怎麼用cloudflare還能被ddos攻擊到網站崩潰啊」、「就那麼剛好在輸不起這天被駭，然後用cloudflare？自己關站就關站，你們信他被駭還是信宋楚瑜當上總統」。

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