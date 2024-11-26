航空業大手筆應援台灣英雄　「金卡機票」每人送一張！

文／中央社

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍。中華航空將致贈每名球員與教練華航會員金卡，長榮航空在預賽時就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者，更是明年世界棒球經典賽台灣區資格賽官方指定航空公司；星宇航空將贈送全體球員及教練，不限航點商務艙來回機票一張。

中華隊勇奪「2024世界12強棒球錦標賽」冠軍，睽違32年打進冠軍賽，激起全台棒球魂應援打氣，中華隊以4比0戰勝日本，首度稱霸12強賽，為台灣棒球寫下新頁。

中華航空表示，分別在成田機場及桃園機場歡送及迎接中華隊凱旋歸國，機長與座艙長則於機上廣播歡迎貴賓，祝賀勇奪金牌，並特製「台灣尚勇」頭墊紙及「台灣尚勇勝利包」陪伴選手旅程，同時中華航空將致贈每名球員與教練華航會員金卡。

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長榮航空表示，向來支持體育發展，在世界棒球12強預賽時，就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者，眼尖的球迷也在球場外野全壘打牆上的看板及贊助商背板上看見長榮航空的身影。

在台北大巨蛋預賽時，長榮航空派出空服員協助拍攝賽前「安全須知影片」，也在一壘側草皮展現LOGO彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪；長榮航表示，2025年也將成為世界棒球經典賽台灣區資格賽的官方指定航空公司。

長榮航空並在官方購物網站提供中華隊官方商品選購，於今天起至27日舉行全館單件88折優惠。長榮航空表示，未來會繼續支持各項體育賽事，助台灣健兒爭取佳績。

星宇航空表示，中華隊在東京巨蛋創下令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也燃起全民棒球魂，為感謝「台灣囝仔」在世界舞台發光，讓世界看見台灣，星宇航空將贈送中華隊全體球員及教練共38名，每人全球不限航點商務艙來回機票一張。