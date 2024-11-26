中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

▲影片30:59起，身穿螢光黃上衣的免稅店幹部竄到最前頭。

記者柯沛辰／綜合報導

中華隊在世界棒球12強奪金，號稱享受「最高規格」接機，不料歸國時動線混亂，又有免稅店幹部亂入，把球員跟教練當配角，點燃網友怒火，不僅灌爆免稅店采盟粉專，還將Google地點改名為「黃巾之亂」。媒體人黃揚明也批評，一定抵制這家免稅店，「未來絕不去消費」。

中華隊返抵國門，受到大批球迷、記者簇擁，但因動線混亂，導致台灣隊長陳傑憲一度上演「尋妻記」，還得頻頻高喊「不好意思，先讓我老婆跟小孩先走」，一路開道護送妻兒。

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不過，最讓外界不滿的是，在合照環節，身穿螢光黃上衣的采盟董事長古素琴帶幹部亂入，不僅擠到副總統蕭美琴身旁，還搶下C位合照，讓本該是主角的球員、教練一秒淪為人形看板。事後，網路上砲聲隆隆，還有人將Google地圖上的「采盟股份有限公司」加註「黃巾之亂」。

▲▼采盟免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照，引發網友怒火。（圖／ETtoday）

黃揚明批評，這幾位黃衣人士是機場「采盟免稅店」的幹部，完全來蹭，居然把球員、教練都擋住，後來才知道原來是董事長古素琴帶隊，「既然這樣，我一定抵制這家免稅店，未來到機場絕對不去該集團免稅店消費。」

許多網友也紛紛留言「沒敗在東京，居然敗在桃機」、「副總統的維安是否應該要檢討了？」、「這間公司永遠別想從我手中賺到一塊錢」、「在這張照片之前，還有一張團體照，但全部的球員被擠到後面，前排一律是來蹭的政治人物」、「今天接機是在管制區吧，他們有依規定申請嗎？」

另外，大量網友也灌爆采盟粉專：「水準好低，竟然還在台灣的國門」、「球員被你們擠到後面，你們算哪根蔥啊？一點都不尊重球員」、「董事長直接帶領全體員工在全國矚目的焦點之下做負面新聞」、「就問你剛剛站中間那個大媽！你懂棒球規則嗎」、「球員才是主角！不是你們」、「拉布條蹭拍照還把教練球員擠開會不會太扯啊？」

▼采盟粉專遭灌爆，地點還被加註「黃巾之亂」。（圖／翻攝自臉書／黃揚明）