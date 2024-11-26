中華隊接機災難！陳傑憲護妻兒動怒　免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照

▲影片30:59起，身穿螢光黃上衣的免稅店人員竄到最前頭。

記者柯沛辰／綜合報導

中華隊在世界棒球12強奪金，寫下新紀錄。不過，全隊25日晚間搭機返台後，招架不住大批熱情球迷、媒體，場面一度陷入混亂。Threads網友看完一面倒砲轟所謂「高規格接機」，痛批動線亂七八糟，不僅采盟免稅店人員喧賓奪主，亂蹭搶合照C位，還讓台灣隊長陳傑憲上演「尋妻記」甚至一度因妻兒受驚而動怒，根本是「英雄處罰大會」。

Threads網友批評，本來滿心期待看接機直播影片，結果看了很生氣也很心疼球員，這明明是屬於球員的時刻，結果完全沒有規劃動線，記者一直擠上來，還有幾個免稅店的黃衣人來鬧，強行拍照、強塞伴手禮，「剛剛看到傑憲很急著護著老婆跟小孩，先讓他們出去，真的很難過，難道這就是所謂『最高規格』的歡迎嗎？」

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▲▼采盟免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照，引發網友怒火。（圖／ETtoday）

有到場接機的球迷指出，本以為球員悠哉的走出來，一邊揮手跟球迷謝謝，一邊幫前排球迷簽名。大家和樂融融，愉快結束12強的接機環節。沒想到整個流程有夠混亂，從發旗子就有一波推擠，之後球員在前面受訪，後面球員出關就一陣歡呼，讓受訪球員不知道該不該繼續回答，「既然已知有三批採訪了，基本管控都沒有...」

這位球迷指出，當時陳傑憲受訪時還說「有人群恐懼症、胃痛」，一開始以為陳傑憲只是開開玩笑，但後來回家看重播片段，才知道從球員下機那一刻起就多麼混亂，現場不知道哪裡來的螢光黃大媽、一堆利用職務之便要簽名的記者、還有不顧小球員妻子的人，「我現在才明白，陳傑憲的人群恐懼跟胃痛只是委婉的在表達他的不滿，甚至讓我身為接機的一員感到羞愧。這次冠軍有多感動，接機就有多讓人失望。」

▼球迷質疑接機動線混亂，「這就是所謂『最高規格』？」（圖／翻攝自Threads，下同）

更令廣大網友不解的是，明明是副總統蕭美琴來接機，為什麼采盟免稅店的董事長可以突破維安人員到副總統身邊，這個合照是事先安排？還是突襲？為何搶占第一排把球員、總教練當成背板？另外，現場媒體、球迷亂竄推擠，導致球員一度找不到親屬，還有不知名民代出現在現場亂蹭，這是什麼「高規格」接機？

還有人感慨，入境那段空間本就小，球員好幾度被擋住，被螢光黃大軍、記者和一些不守規矩的球迷擠到無路可走，「傑憲真的是新好男人，很保護老婆跟小孩，從下飛機就一直跟在老婆跟小孩身邊，還一直不斷重複『不好意思，先讓我老婆跟小孩先走，我要先安排好他們！』」