森林火災好發期到　林保署偕社區做消防實地演練結合AED急救訓練

▲林業保育署南投分署舉辦消防實地演練結合AED急救訓練。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年10月至隔年4月梅雨季節來臨前，正值中南部乾燥季節和森林火災好發期，林業保育署南投分署今天舉辦自衛消防編組訓練，以提升同仁面對各項災害的緊急應變能力及提高憂患意識。

南投分署今天邀請吳鳳科技大學消防系教官講授「災害發生時之緊急通報及避難引導教育訓練」，與專業講師講授「預防災害發生緊急救護（CPR+AED）及綜合教育訓練」課程，由該分署任務編組成員及各單位同仁、守護山林的各工作站護管人員及社區里民共同參加。

為訓練落實實地演練，由該分署消防任務編組成員，依各任務編組模擬災害發生時之緊急演練過程；演練內容主要包含覺察火災發生之通報演練、火災報案演練、實施火災滅火演練、實施疏散與避難引導演練、實施安全防護演練、緊急應變組織的啟動及災情的掌握與回報等完整災害應變訓練。

南投分署表示，為提供洽公及旅遊民眾之安心環境，於該分署辦公廳、二水獼猴館、奧萬大森林遊樂區、天池山莊、屯原服務站及合歡山松雪樓，皆有設置自動體外心臟去顫器(Automated External Defibrillator, AED)，並每年結合消防演練定期辦理（CPR+AED）教育訓練，讓每位參加同仁都能熟識緊急救護常識與正確操作使用方式，避免災害發生及減少人員生命財產損傷。