生態衝擊！瓜地馬拉遭逢森林大火　外交部捐30萬美元物資助救災

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國中美洲友邦瓜地馬拉近來受到森林大火的災害，此事已然對周遭生態環境產生衝擊，瓜國目前已向國際社會請求協助救災。對此，外交部今（24日）表示，本於休戚與共的精神，已於第一時間宣布立即捐助30萬美元物資，盼能夠降低當地因森林大火產生的生態衝擊。

外交部指出，中美洲友邦瓜地馬拉受到「水」火山（Volcán de Agua）周邊森林大火影響，依據瓜國政府資料顯示，這場大火已造成嚴重的生態環境破壞，情勢緊急，「瓜國政府已向國際社會請求協助救災」。

外交部表示，基於台瓜兩國長期友好邦誼，我國政府本於休戚與共的精神，也於第一時間宣布立即捐助30萬美元物資，以協助瓜地馬拉政府救災。

外交部說，除前述捐款，我國駐瓜國技術團於火災發生後，已立即提供30頂工作安全帽及6組無線電設備，我國旅瓜僑領也捐贈1千箱速食麵協助瓜國政府救災工作。

外交部指出，瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，兩國傳統邦誼已逾90年，雙方合作交流關係友好密切，我國政府長期以來持續透過雙邊及中美洲統合體（SICA）的多邊機制協助瓜國防護自然災害的能力建構，成效顯著。

外交部期盼，我國這次捐贈的救援物資能夠協助瓜地馬拉政府妥善應變，降低當地森林大火對生態環境的衝擊。