森林大火頻率規模遽增　林務局和南投縣動員280人聯合演習

▲農委會林務局和南投縣政府動員進行森林火災陸空聯合演習。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

加拿大野火導致北美地區霧霾為患，而台灣山林地範圍廣大，農委會與南投縣政府於今日在日月潭辦理「112年度森林火災災害防救演習」，透過兵棋推演及實兵操作，強化中央與地方、空勤、警政、消防、觀光、交通、衛生醫療等各單位橫向協調和民眾避難收容作業機制，並檢驗政府部門整體突發狀況應變能力。

農委會表示，所屬林務局各林區管理處每年均會辦理森林火災演練，但受氣候變遷影響、旱澇不均之情形加劇，未來森林火災規模與頻度恐提高，為強化災害防救動員及應變能力，今年邀集中央各部會，首度與南投縣政府擴大辦理森林火災災害防救演習：共34個機關單位參與，動員人力高達280人，透過檢視各級機關間災情查通報及協調機制、指揮應變系統及緊急應變處置能力是否適切有效，達到災害防救之目標。

農委會說明，本次演習以中央須開設災害應變中心之災害規模進行處置，上午以兵棋推演方式辦理，就複合式災情，包含陸空救災資源請求、道路中斷、觀光設施封閉、空氣品質監測與民眾疏散撤離等情境進行應變處置，並在下午透過實兵演練呈現部分兵棋推演處置程序，驗證災害查通報作業、陸空3D聯合救災機制、災防告警細胞廣播簡訊發送與弱勢族群撤離、安置作業，以精進大規模森林火災應變作業程序。

農委會指出，唯有平時加強防災整備與聯繫，於災害發生時才能及時啟動各項緊急應變措施，希望能透過中央、地方聯合演練，讓各相關機關熟悉森林火災的應變作業流程，確保森林火災發生時應變協調整合流暢，提升防災應變能量及森林火災處置效率。