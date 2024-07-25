男子被螞蟻咬怒燒蟻窩⋯釀山火　法院：造成經濟損失647萬元

▲盧男意外造成森林大火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州荔波一名盧姓男子先前到山上採蕨菜時，不慎踩到螞蟻窩，導致螞蟻爬到腳上。他一氣之下用打火機點燃螞蟻窩邊上的枯草，想燒掉螞蟻窩，不料卻引發了森林火災。法院審理，經評估森林火災損失總額為1,416,953.95元（人民幣，下同，約台幣647萬元）。

據《澎湃新聞》報導，盧男表示，「我只是想報復一下，爬到我腳上咬我的螞蟻，萬萬沒想到我的衝動行為會引發山火，我真的很後悔！我知道自己錯了！」

▲▼盧男未再上訴。（圖／翻攝自澎湃新聞）

經相關部門鑑定，此次森林火災過火總面積47.37公頃，屬一般灌木林地，其中包括國家公益林地11.23公頃，地方公益林地36.14公頃，評估森林火災直接損失688,466.11元，間接損失728,487.84元。

荔波縣人民法院經審理認為，被告盧男因疏忽大意野外用火引發森林火災，森林火災過火總面積47.37公頃，其行為已構成縱火罪，盧男的犯罪行為破壞了生態環境，除應受到刑事處罰外，還應承擔相應的民事侵權責任。

法院最終判處，被告盧男有期徒刑八個月，並於2025年3月30日前，完成補植復綠，確保補種樹木成活率達85%以上，以修復生態。