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新台幣「1細節」看出台灣多愛棒球！　日球迷敲碗下次要印他

▲▼新台幣「1細節」看出台灣多愛棒球！　日球迷敲網下次要印他。（圖／翻攝X）

▲日本球迷表示，只要看新台幣鈔票，就能知道台灣多愛棒球。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

台灣在「世界棒球12強賽」奪冠，歷史性佳績令國人振奮又驕傲。一名日本球迷也打趣表示，只要「看鈔票」就能知道台灣有多愛棒球，還許願下一次紙鈔設計，改印台灣投手陳冠宇。

網友「野球チケット博物館」在X發文，「日本隊的教練、選手、工作人員，辛苦了」，希望這次12強賽學習到的經驗，也能夠在2026年的世界棒球經典賽（WBC）發揮作用。

此外，「野球チケット博物館」也貼出新台幣500元的照片，「只要看看鈔票，就能感受到你們對棒球的熱愛」、「恭喜台灣！你們是最好的朋友，也是最好的對手！」

▲▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣隊在12強賽奪冠，寫下台灣棒球史上佳績。（圖／達志影像／美聯社）

新台幣500元鈔票圖案「台東南王國小少棒隊」，是一所全校師生僅100餘人的學校，球員大多為卑南族出身，儘管偏鄉資源不多，依然秉持對棒球的熱情，加上教練陸永茂的嚴格訓練，於民國87年拿下全國軟硬式少棒賽冠軍。民國87與88年，他們更遠征美國，參加「小馬聯盟世界少棒錦標賽」，連續2年稱霸世界少棒冠軍。

貼文下方，許多台灣網友留言，「1895年，日本將棒球引進台灣……今天，我們終於趕上日本了」、「謝謝你！這是一場很棒的比賽！」、「謝謝日本，最棒的對手」。也有日本網友回應，「我第一次注意到台灣的鈔票，謝謝你！」

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