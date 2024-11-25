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台灣奪冠後「全體脫帽鞠躬」　日球迷狂讚：最棒的對手

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣隊12強賽奪冠，刷新台灣棒球史佳績。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

台灣在世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）奪冠，超強戰績令國人振奮又驕傲。比賽結束後，選手們在投手丘圍成一圈，對著球場各方向「脫帽鞠躬」的禮儀，也讓日本球迷大讚是「最棒的對手」。

日本棒球新聞網站《Full-Count》報導，儘管對於日本隊而言，24日的比賽結果令人遺憾，但台灣隊賽後的舉動，卻引發球迷讚歎，紛紛表示，「很感動」、「很有禮貌，讓人留下非常好的印象」。

台灣隊首度在重大國際賽事中奪冠，多名選手們因為夢寐以求的勝利而落淚，紛紛聚集在投手丘附近，興奮又歡樂地慶祝。但在那之後，全體球員都在投手丘圍成一圈，摘下帽子，對著球場各方向鞠躬，展現出高度的敬意。

▲▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

《Full-Count》指出，不論成敗，賽後在投手丘圍成一圈鞠躬致意，已經成為台灣隊的傳統，這個舉動也在X引發熱議。

日本球迷們紛紛表示，「讓我想起2013年WBC日本對上台灣的比賽，好感動」、「勝利的台灣隊，在投手丘圍圈向四周鞠躬，真的非常棒」、「在贏得冠軍的喜悅之餘，依然不忘禮儀的台灣，真是最棒的對手」、「恭喜台灣！好強啊，而且又很有禮貌，讓人留下了很好的印象。」

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