中華隊12強奪冠！韓媒「高度讚賞」台灣保留王牌：高招

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

世界棒球12強賽，中華隊（台灣隊）在決賽以4比0完封日本，順利奪下本屆冠軍。對此，南韓媒體先是以「東京巨蛋慘案」狂酸吞敗的日本武士隊，接著卻毫不吝嗇地稱讚此次台灣戰術奏效，尤其在第2度對上日本的賽事中更是一絕，堅持寧可挨罰，也要撤換該場次的先發投手，讓林昱珉養精蓄銳。

根據韓媒《MyDaily》，該則報導的標題以「大異變」形容台灣終於脫胎換骨，在12強賽中以4比0擊敗日本奪冠，標題後半段更直接點名台灣教練團在第2場對上日本的賽事，甘願被世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約新台幣6萬5167元），也不惜要將預告先發投手從林昱珉換成陳柏青，而陳傑憲更敲出關鍵3分砲。

韓媒在報導中，首先回顧在本屆12強賽事中，中華隊對上日本隊的3場比賽。16日在台北大巨蛋進行的預賽B組賽事中，台灣以1比3敗給了日本；23日在東京巨蛋的比賽中，台灣則是以6比9再度敗給日本；不過，在最關鍵的冠軍賽中，台灣則是成為擊潰日本武士隊的「大異變」主角。

▲中華隊先發王牌投手林昱珉。（圖／達志影像／美聯社）

報導回顧4強賽，原先23日中華隊與日本隊的第2度交手賽事中，台灣的先發投手是林昱珉，不過當美國以6比1擊敗委內瑞拉、奪下季軍後，確認在最終場的冠軍賽由台灣迎戰日本，因此中華隊投手教練林岳平做出「關鍵決定」，將23日先發投手，由林昱珉換成陳柏青，激起日本國內媒體嚴重抗議與批評。

對此，林岳平選擇對外公開道歉，並繳清世界棒壘球總會開出的2000美元罰金，使得林昱珉能夠養精蓄銳至隔天的冠軍賽。在冠軍賽中，林昱珉僅被打線強勁的日本隊敲出1支內野安打，4局以內沒有失分。韓媒特別強調，其實南韓隊也曾在杭州亞運以及本屆賽事中，3度遭到林昱珉慘電。

報導分析，即便中華隊賽前換投的行為引發日本媒體嚴厲抗議，甚至批評為「耍奧步」，不過對於台灣而言，其實並沒有違反規定，且台灣為了能夠在冠軍賽取勝，甚至已經繳清罰金，只能算是為了取勝的必要手段。

▲陳傑憲敲出關鍵的3分砲。（圖／記者李毓康攝）

賽事進到第5局上半場，林家正從日本隊投手戶鄉翔征敲出一支陽春砲，不僅打破台灣與日本0比0的恐怖平衡，更激勵台灣選手們的士氣，而陳晨威安打、林立安打，更讓延續攻勢的陳傑憲敲出3分砲。在後續的賽局中，陳冠宇、林凱威守住日本打線，成功以4比0完封日本。

報導最後提到，隨著中華隊在此次冠軍賽獲勝，終於讓日本在國際賽事中止步於27連勝。