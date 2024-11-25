賴清德派4架F-16V升空、蕭美琴機場接台灣英雄　大遊行路線看這裡

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣在「世界棒球12強賽」奪下2024年世界冠軍，總統賴清德已經拍板，今天（25）晚間由空軍派遣4架F-16V升空伴飛，迎接台灣英雄所搭乘的班機返抵國門，同時也指派副總統蕭美琴前往接機；而26日下午也將舉辦英雄大遊行，並在館前路設「英雄谷」，遊行結束後，賴清德會在總統府接見台灣英雄們。

總統府表示，將在明天（26）於總統府接見代表團，並以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行，活動將全程進行直播。總統府邀請國人共襄盛舉，熱烈歡迎台灣英雄光榮返國，感謝他們展現「Team Taiwan」的奮戰精神，團結全台灣兩千三百萬人民，讓台灣榮耀站上世界舞台。

代表團成員將於今（25）日晚間返抵國門，為慶賀台灣英雄為我國拿下世界冠軍的殊榮，將由蕭美琴副總統前往接機，總統並指示返程期間比照過去奧運模式，由空軍派遣4架F-16V戰機伴飛。總統府表示，空軍將以安全考量優先的前提下，全力達成任務，代表全體國人傳達對台灣代表團的感謝。總統府也提醒國人朋友，晚間若聽到戰機起降的聲音，請勿驚慌緊張。

「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行方面，總統府表示，將於明（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。

總統府表示，邀請國人不分你我、風雨無阻，前往遊行路段，共襄盛舉「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，用最熱情的歡呼聲，熱烈歡迎台灣英雄光榮返國，感謝他們展現「Team Taiwan」的奮戰精神。若不便前往遊行現場的朋友，也可於賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒等YouTube頻道收看全程直播。

▲▼「世界第一 台灣尚勇」遊行安排。（圖／文總提供)

