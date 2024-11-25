泰男肇事逃逸！屍體放車頂狂飆30公里　被警攔停辯：不知撞到人

▲泰國一名男子肇事逃逸後，頂著遺體狂飆了30公里，才被警方攔停。（圖／翻攝自Daily News）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名56歲男子涉嫌撞死行人後，將遺體置於車頂行駛約30公里，直到被警方攔截才停下，然而這名男子卻聲稱自己對車頂有遺體一事毫不知情。目前，警方已確認了被置放在車頂上的受害者身分，而肇事男子是否面臨法律指控暫時不明。

據泰媒The Thaiger報導，11月24日晚間，佔府警局接獲一宗報案，聲稱當地有一輛掀背車撞倒一名行人後，放任行人被頂在車上肇事逃逸。警方趕赴現場後，在路邊發現一輛車頂載有遺體和血蹟的車輛，而司機則在高速行駛，還無視警方要他停車的要求。

於是，警方與救援隊合作追截，最終在距離事發現場30公里的地方成功攔下司機。據警方調查，肇事車輛的司機為56歲的Teeraphat Leerun，不過這名男子告訴警方，由於事發地點的街燈昏暗，視線不清，他雖懷疑撞到了人，但未停車確認，更未發現遺體竟在車頂，所以才會頂著遺體一路狂飆了30公里。

事後，警方確認死者的身份為46歲的泰國男子Weeraphong Suksawaeng，其遺體目前已交由家屬處理後事，但媒體暫時還不清楚肇事男子是否會面臨法律指控，警方也未透露是否對他進行酒精或藥物測試。