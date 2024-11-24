追求遭拒起殺意！妒男假意請吃飯「開槍轟2女」　她裝死逃過一劫

▲派洛求愛被拒後，假借請吃燒烤之名，朝蓬緹帕和塔娜蓬2女開槍，導致2人受傷入院。（圖／翻攝自Matichon）

記者葉睿涵／編譯

泰國23日晚間發生槍擊案，造成2名女子中槍，身受重傷。警方展開調查後，將嫌犯鎖定為60歲男子派洛，而案件疑似是因嫌犯對其中一名受害者的感情糾葛所引起。

綜合泰媒報導，11月23日晚間，大城府警方接獲投報，聲稱邦班縣發生槍擊案，於是警方迅速趕往案發現場，發現50歲女子蓬緹帕背部多處中彈，而33歲女子塔娜蓬的頭部、胸部和腿部也有槍傷。

警方立即將2人送院急救，並在現場尋獲一輛倒在草叢中的藍色機車。據蓬緹帕供述，對她們開槍的是60歲男子派洛。當晚，嫌犯邀請她們外出吃燒烤，於是2名受害人便乘坐同一輛機車前往餐廳，而派洛則騎著另一輛車跟隨其後。

途中，蓬緹帕突然聽到後方傳來一聲槍響，下秒機車就失去了控制，塔娜蓬則中彈倒地。蓬緹帕還沒來得及搞清楚狀況，派洛就再次開槍，蓬緹帕中彈後靠著裝死逃過一劫，而派洛則當場逃走。

警方調查後發現，派洛的妻子近期過世後，他便開始追求受害者塔娜蓬。然而，派洛多次向塔娜蓬表白都遭拒絕，於是心生不滿的派洛便決定對塔娜蓬展開報復。案發當晚，派洛邀請2名受害者外出，並在嫉妒與憤怒情緒下對2人痛下殺手並逃逸。目前警方正全力搜捕嫌犯。