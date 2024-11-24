助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

▲日好慈善會獎助學金頒獎典禮暨公益嘉年華，理事長黃進賢（圖右3）。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日好慈善會24日舉辦第七屆獎助學金頒獎典禮暨公益嘉年華園遊會，現場近三千名民眾參與，熱鬧滾滾，除了受獎予83位學生外，主辦單位也發放園遊卷及全聯禮卷予嘉義市658戶低收入戶家庭，以實際行動傳遞愛與溫暖。

主辦單位表示，社會上仍有許多弱勢需要經濟援助，期盼社會各界能踴躍捐款，涓滴細流、積沙成塔，讓社會的愛心無限循環，為弱勢家庭學生鋪設條通向美好未來的道路，也期待通過每年的獎助學金計劃級公益活動，讓所有孩子們都有機會成為未來社會的棟樑，現場籌募款項超過100萬元。

日好慈善會理事長黃進賢表示，此次頒贈地點在嘉義市新落成的湖子內公園文創地景廣場(湖美一路與環湖路口)，有眾多的兒童遊樂設施，與日好慈善會獎助學金主題契合，且提供多樣活動，自23日下午4點就有園遊會市集率先熱身，邀集在地近60家的特色攤商供民眾參觀選購，現場還有義診、義剪、推拿、免費法律諮詢，並連續兩天舉辦親子慈善嘉年華晚會，有知名歌手及表演團體勁歌熱舞演出，主辦單位表示，現場消費滿200元即可參加摸彩，且獎項豐富，晚會將會持續到晚間十點結束。日好慈善會期盼活動能讓孩子們盡情歡樂，渡過愉快的假期。