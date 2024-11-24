以色列駐約旦大使館附近「驚傳槍響」　槍手當場被擊斃

▲以色列駐約旦大使館附近發生槍擊案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列駐約旦大使館附近24日發生槍擊案，導致3名警察受傷。槍手目前已被擊斃，但當局仍在持續搜索，因此呼籲居民待在家裡。

約旦官媒《培特拉通訊社》（Petra）引述安全官員說法報導，在首都安曼（Amman）的以色列大使館附近，一名槍手朝著警察巡邏隊開火，不久後在現場被擊斃，調查仍在持續中。

多名目擊者證實，聽到一陣槍響之後，大量警察與救護車趕往戒備森嚴的大使館。稍早，警方也已經封鎖大使館附近區域。

تغطية صحفية: سماع إطلاق نار في محيط سفارة الاحتلال في العاصمة عمان مع تواجد أمني مكثف pic.twitter.com/Ompju7JX31 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2024

《路透》、《以色列時報》報導，以色列大使館附近經常發生「反以」抗議活動，隨著加薩戰爭導致相關情緒高漲，該國也出現了中東最大規模的和平示威。

約旦有1200萬人口，其中包括許多巴勒斯坦人，他們或其父母於1948年中東戰爭、也就是促成以色列建國的衝突之後，被驅逐或者逃亡至約旦。

儘管許多人在約旦河另一側的以色列也有親友，但許多人並不歡迎約旦與以色列簽署和平條約，因為他們認為，兩國關係正常化，正是對於巴勒斯坦同胞權利的背叛。