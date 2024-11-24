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哈瑪斯：以軍攻擊加薩北部「害死人質」　以色列調查中

▲▼ 以色列轟炸加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營。（示意圖／路透）

▲以色列轟炸加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」23日表示，在加薩北部地區遭遇以軍猛烈轟炸攻擊之後，一名女性人質死亡，與此人關押在一起的另一名女性人質處於危險之中。對此，以色列政府稱正在進行相關調查。

BBC、天空新聞報導，哈瑪斯並未透露這名女性人質的身分，何時、如何死亡仍待確認，但說明「在重新聯繫上被派去保護以色列人囚的抵抗戰士之後，一名以色列女囚犯死亡」，點名以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與其政府、軍隊領導人要為人質性命負起全責，「是他們的堅持造成（人質）痛苦與死亡」。

針對相關消息，以色列國防軍表示，現階段無法核實或反駁哈瑪斯的說法，但正聯繫女性人質的家屬，同時提供所有手中握有的消息。不過以色列也指出，哈瑪斯仍持續進行心理戰並採取極端殘暴行動，要求民眾不要散播可能傷害人質家屬的謠言與訊息。

以色列當局相信，截至目前大約60名人質仍被關押在加薩，另有數十名人質據信已經死亡，納坦雅胡誓言要把所有人質找回來。

在此之際，以色列23日在加薩地區推進軍事行動。巴勒斯坦醫療工作者透露，在過去48小時期間，以色列軍事攻擊加薩走廊，造成至少120名巴勒斯坦人喪命；衛生官員23日稱，一間醫院遇襲之後，醫療工作人員受傷，設備損壞。

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