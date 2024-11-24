對黨就像對老婆「一樣愛」　韓國瑜吐真言：憤怒都是恨鐵不成鋼

▲韓國瑜致詞時妙語如珠。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨全國代表大會暨130周年黨慶慶祝大會今（24日）登場，立法院長韓國瑜致詞時妙語如珠，稱國民黨走過130周年，一路走來只有一句話，「一個老婆一個黨」，結婚不一定是初戀，加入國民黨百分百是第一次加入政黨，夫妻在家吵吵鬧鬧、心生不滿，為了孩子繼續走向去，像是對國民黨有時充滿抱怨、憤怒，總結只有一句話就是恨鐵不成鋼，大家都希望國民黨愈來愈好。

韓國瑜表示，不管是國民黨員或是廣大民眾都感受到民進黨執政真的太差，很多地方需要靠國民黨監督，「到了今天，我的年紀也一天一天大了，夕陽即將西下，暮然回首我還是對國民黨充滿信念。」

韓國瑜強調，自己堅信國民黨是維護中華民國的最重要一股力量，是維護中華文化道統的重要力量，是保護台澎金馬最重要力量，更堅信國民黨強有力的存在，是保障兩岸和平、兩岸發展最重要一股力量，所以希望大家多多鞭策國民黨、鼓勵國民黨，對於執政民進黨更要加強監督。

針對國會紛爭不斷，韓國瑜提到金門立委陳玉珍為了國會議事「掉了大牙」，還有立委陳菁徽被撲倒送醫，「差點連命都丟掉」，這都是立委所付出的巨大代價，他喊話黨員不管對國民黨立委有所期待或有所不滿，都要多給鼓勵，相信在黨團總召傅崐萁帶領下，未來立院表現會愈來愈好，並匡正民進黨，走向不腐敗的執政道路。