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耐斯王子大飯店「聖誕心願卡認領」　募集耶誕禮物圓孩子夢

▲▼ 耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」 林瑞彥副市長攜手孩子掛上心願卡 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」 林瑞彥副市長看著心願清單 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」啟動儀式在飯店一樓大廳舉行，號召各方企業及社會大眾投身公益行列，今（24）日林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，與耐斯王子大飯店總經理鄭百三，一起將孩子們的心願卡繫上，氣氛溫馨又熱鬧。共同攜手實現孩子的願望，讓嘉義市社會福利服務中心、台灣世界展望會中區辦事處所服務的孩子們在成長路上有愛同行。

▲▼ 耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」 林瑞彥副市長攜手孩子掛上心願卡 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥表示，代表黃敏惠市長感謝耐斯王子大飯店18年來堅持舉辦「聖誕心願卡」活動，完成超過7,000位孩子的夢想，今年的心願卡上有兩名孩子的願望都是想要運動用品，一位是17歲的競速直排輪選手，今年代表嘉義市參加全國身心障礙國民運動會，榮獲男子組特奧輪鞋競速300公尺銀牌及500公尺銅牌，希望能有一雙新的直排輪鞋，朝金牌之路邁進；一位則是9歲的棒球投手，因為9月底家裡發生火災，棒球手套付之一炬，希望可以得到一副棒球手套，為學校爭取榮譽。即使孩子們身處困境，仍然有無限的可能與希望，就如同市府團隊期盼將嘉義市打造成「世世代代好徛起，大大細細攏佮意」的城市，讓生活在這座城市的老中青幼，都能感受到滿滿的幸福感。

▲▼ 耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」 林瑞彥副市長攜手孩子掛上心願卡 。（圖／嘉義市政府提供）

▲耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」 林瑞彥副市長攜手孩子掛上心願卡 。（圖／嘉義市政府提供）

鄭百三表示，聖誕心願卡活動不僅傳遞節日的祝福，更希望能為孩子們送上溫暖與關懷。感謝每年都有許多民眾主動詢問，協助實現心願卡上的願望。除了社會各界的熱情支持外，也特別感謝耐斯企業、愛之味及第一生技的陪伴，讓活動得以順利進行並持續成長。

▲▼ 耐斯王子大飯店第18屆「聖誕心願卡認領」 林瑞彥副市長攜手孩子掛上心願卡 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處長李思賢表示，今年聖誕心願卡認領活動自即日起至12月18日止，而嘉義市第32屆國際管樂節活動將在12月20日起盛大展開，直到114年1月1日，期間有活力四射的熱情踩街、戶外饗宴及室內演奏，本次邀請法國、香港、日本、泰國等著名管樂團演出，歡迎大家在12月一同來嘉做公益、聽管樂、過聖誕。

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