搶攻尾牙商機！耐斯王子大飯店、棒棒積木飯店推超優惠專案

▲耐斯王子大飯店尾牙春酒菜色（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

歲末年終到來，又到了員工最期待的尾牙春酒，耐斯王子大飯店、嘉義太保棒棒積木餐廳不約而同推出尾牙盛宴。耐斯王子大飯店擁有雲嘉地區規模最大雙螢幕LED數位電視牆，可以席開70桌的阿里山宴會廳，更是為雲嘉地區最豪華宴會場地；棒棒積木餐廳春節年菜訂位用餐餐價8折限時特惠。

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▲耐斯王子大飯店的阿里山宴會廳為嘉義地區少數可以席開70桌的空間（圖／記者翁伊森攝）

耐斯王子大飯店斥資千萬元，5樓阿里山宴會廳重金打造雙螢幕LED數位電視牆，是嘉義地區最尊榮氣派宴會場所，至多可容納70桌，非常適合企業團體尾牙春酒盛宴。從11月15日起至104年3月15日止，推出尾牙春酒宴餐飲專案，5F阿里山中餐廳/宴會廳中式桌席8,800元起，每桌贈送愛之味分解茶、麥仔茶飲品各1瓶，訂宴達25桌以上再加贈卡拉OK設備，讓賓客們品嘗美味佳餚之餘、還能盡興歡唱K歌。

▲▼ 耐斯王子大飯店主廚王志華 （圖／記者翁伊森攝）

耐斯飯店主廚王志華表示，今年尾牙春酒菜色強調色、香、味，餐價分為8,800元及12,800元兩種供選擇，以高價位菜色來說，料理有烏魚子、龍蝦、龍虎斑、戰斧豬、花膠雞等，都是高檔食材，另外還有8,800元的菜單，料理絕對不馬虎。

▲ 耐斯王子大飯店尾牙菜色有機會吃到龍蝦、鮑魚、石斑等高檔食材（圖／記者翁伊森攝）

嘉義太保棒棒積木飯店，即日起至11月10日，舉辦2024棒棒線上旅展，提供住宿專案、春節年菜訂位用餐餐價8折限時特惠。好友揪團2房或續住2晚，附棒棒鯨奇樂園親子組門票、美式咖啡。

▲ 嘉義太保棒棒積木飯店尾牙菜色 。（圖／嘉義太保棒棒積木飯店提供）

尾牙部分則有「圍爐用餐超划算」專案，預訂2025/1/28(除夕)至2025/2/2(初五)用餐，配合用餐人數需求，提供10人份、6人份合菜，香菇燉全雞、龍鱈魚或石斑，料好實在、CP值超高，更加碼贈送現調果汁暢飲，而且旅展限時預訂享餐價8折優惠，需再加收10%服務費，現在完成訂餐最划算。