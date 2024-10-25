　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶攻尾牙商機！耐斯王子大飯店、棒棒積木飯店推超優惠專案

▲▼ 耐斯王子大飯店尾牙春酒宴 （圖／記者翁伊森攝）

 ▲耐斯王子大飯店尾牙春酒菜色（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

歲末年終到來，又到了員工最期待的尾牙春酒，耐斯王子大飯店、嘉義太保棒棒積木餐廳不約而同推出尾牙盛宴。耐斯王子大飯店擁有雲嘉地區規模最大雙螢幕LED數位電視牆，可以席開70桌的阿里山宴會廳，更是為雲嘉地區最豪華宴會場地；棒棒積木餐廳春節年菜訂位用餐餐價8折限時特惠。

▲▼ 耐斯王子大飯店尾牙春酒宴 （圖／記者翁伊森攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲耐斯王子大飯店的阿里山宴會廳為嘉義地區少數可以席開70桌的空間（圖／記者翁伊森攝）

耐斯王子大飯店斥資千萬元，5樓阿里山宴會廳重金打造雙螢幕LED數位電視牆，是嘉義地區最尊榮氣派宴會場所，至多可容納70桌，非常適合企業團體尾牙春酒盛宴。從11月15日起至104年3月15日止，推出尾牙春酒宴餐飲專案，5F阿里山中餐廳/宴會廳中式桌席8,800元起，每桌贈送愛之味分解茶、麥仔茶飲品各1瓶，訂宴達25桌以上再加贈卡拉OK設備，讓賓客們品嘗美味佳餚之餘、還能盡興歡唱K歌。

▲▼ 耐斯王子大飯店尾牙春酒宴 （圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 耐斯王子大飯店主廚王志華 （圖／記者翁伊森攝）

耐斯飯店主廚王志華表示，今年尾牙春酒菜色強調色、香、味，餐價分為8,800元及12,800元兩種供選擇，以高價位菜色來說，料理有烏魚子、龍蝦、龍虎斑、戰斧豬、花膠雞等，都是高檔食材，另外還有8,800元的菜單，料理絕對不馬虎。

▲▼ 耐斯王子大飯店尾牙春酒宴 （圖／記者翁伊森攝）

▲ 耐斯王子大飯店尾牙菜色有機會吃到龍蝦、鮑魚、石斑等高檔食材（圖／記者翁伊森攝）

嘉義太保棒棒積木飯店，即日起至11月10日，舉辦2024棒棒線上旅展，提供住宿專案、春節年菜訂位用餐餐價8折限時特惠。好友揪團2房或續住2晚，附棒棒鯨奇樂園親子組門票、美式咖啡。

▲▼ 嘉義太保棒棒積木飯店尾牙 。（圖／嘉義太保棒棒積木飯店提供）

▲ 嘉義太保棒棒積木飯店尾牙菜色 。（圖／嘉義太保棒棒積木飯店提供）

尾牙部分則有「圍爐用餐超划算」專案，預訂2025/1/28(除夕)至2025/2/2(初五)用餐，配合用餐人數需求，提供10人份、6人份合菜，香菇燉全雞、龍鱈魚或石斑，料好實在、CP值超高，更加碼贈送現調果汁暢飲，而且旅展限時預訂享餐價8折優惠，需再加收10%服務費，現在完成訂餐最划算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王少偉宣布「在等許藍方告白」
彰化夫妻前往台中吃鼎泰豐　他「進店20分鐘」突倒地身亡
全台首例「被收押的黃牛」　他喊「我不服」也沒用
潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看
iPhone手機殼「惡魔盾」要賠犀牛盾100萬
北韓士兵支援俄羅斯「超狂薪資」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

搶攻尾牙商機！耐斯王子大飯店、棒棒積木飯店推超優惠專案

桃園市圖萬聖節活動登場　魔法兒童劇驚奇演出...還有搗蛋鬼

5生肖年底前大翻身「名利雙收」　3生肖秋冬後財運旺

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

看婦產科被問「有無性經驗？」她誠實回答　醫嚇到抬頭再問1次

發明「寶寶性別趴」風靡全球　網紅媽卻後悔了

今年最後一檔！台中旅展同場加映咖啡+酒展　人潮塞爆畫面曝

出軌「美女營養師」妻忍10年！名醫道歉澄清文曝：勿信謠言

周杰倫開唱「黃牛檢舉1300件」　文化部破掃票集團已查10萬筆紀錄

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

搶攻尾牙商機！耐斯王子大飯店、棒棒積木飯店推超優惠專案

桃園市圖萬聖節活動登場　魔法兒童劇驚奇演出...還有搗蛋鬼

5生肖年底前大翻身「名利雙收」　3生肖秋冬後財運旺

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

看婦產科被問「有無性經驗？」她誠實回答　醫嚇到抬頭再問1次

發明「寶寶性別趴」風靡全球　網紅媽卻後悔了

今年最後一檔！台中旅展同場加映咖啡+酒展　人潮塞爆畫面曝

出軌「美女營養師」妻忍10年！名醫道歉澄清文曝：勿信謠言

周杰倫開唱「黃牛檢舉1300件」　文化部破掃票集團已查10萬筆紀錄

抓出「新青安非自住」違規戶　財長：已追回300多件利息補貼

快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

高薪族保費調漲！衛福部預告：月入21.9萬以上「每月多繳831元」

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

網購可愛包裝「糖果」竟是電子煙！國健署：使用最高罰1萬

國會改革「大部分違憲」　民進黨尊重：呼籲在野莫再挑起無謂鬥爭

彰化夫妻趁早前往台中吃鼎泰豐　他「進店20分鐘」突倒地身亡

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

「食藥署女神」酒店爭議！遭記一大過二小過

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

快訊／北北基7縣市豪大雨特報　下到晚上

康芮颱風「各國路徑」預測曝　賈新興：觀察與潭美彼此影響

潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

更多熱門

相關新聞

漢來美食前3季營收寫新高　Q4尾牙熱銷估挹注業績1.5億元

漢來美食前3季營收寫新高　Q4尾牙熱銷估挹注業績1.5億元

漢來美食（1268）今（9）日公告9月營收，單月營收為5.2億元，月增10.4%、年增26.72%；Q3營收為14.31億，季增8.74%、年增19.24%，寫歷史次高；累計前9月合併營收為44.26億元，年增22.63%，創下上櫃以來最高點。展望Q4迎接尾牙春節旺季，北高尾牙訂席已突破8800桌，預估可帶來1.5億業績。

新天地砸8000萬改造梧棲館　旗下萊特薇庭接單到2026上半年

新天地砸8000萬改造梧棲館　旗下萊特薇庭接單到2026上半年

新天地砸5000萬改裝南港會館　尾牙接單續旺、全年營收可望再攀高

新天地砸5000萬改裝南港會館　尾牙接單續旺、全年營收可望再攀高

尾牙抽中汽機車　他喊困擾！遭網酸爆

尾牙抽中汽機車　他喊困擾！遭網酸爆

興櫃公司尾牙抽獎爆作弊　惹火員工

興櫃公司尾牙抽獎爆作弊　惹火員工

關鍵字：

耐斯王子大飯店尾牙太保棒棒積木飯店

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

即／拍閨蜜屁股色喊：撞起來才爽　孫生被起訴

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面