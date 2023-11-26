　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

▲▼ 500位弱勢孩童的夢想起飛第17屆耐斯王子大飯店聖誕心願卡等您一齊為他們圓夢 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

▲耐斯王子大飯店聖誕心願卡為500位弱勢孩童圓夢。（圖／耐斯王子大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「我想要一件保暖外套陪我過冬、我想要一雙球鞋讓我跑步更厲害….」，在社會的一隅，還有些弱勢孩童等待您來伸出援手。嘉義耐斯王子大飯店投身公益已17年，年度盛事-聖誕心願卡活動於11月25日開跑，今年再度募集500個弱勢孩童的心願，等待善心人士來認領；期盼大家一齊發揮愛心，化身聖誕老公公，幫助這群生活貧困的孩子們，點燃他們的一盞希望燈光。

▲▼ 500位弱勢孩童的夢想起飛第17屆耐斯王子大飯店聖誕心願卡等您一齊為他們圓夢 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

嘉義耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動堂堂邁入第17年，今年再度與嘉義市政府、台灣世界展望會及嘉義家扶中心3單位合作，募集500位弱勢孩童之心願，期盼為他們圓夢。起跑儀式於11月25日舉行，由嘉義家扶中心非洲鼓隊帶來精彩表演為活動揭開序幕，此次演出曲目為Moribayassa 還願之歌，主要傳達的曲意，是感謝大家走過疫情後，能夠齊聚在此，感受社會大眾給予的愛與溫暖。

緊接著，嘉義市副市長林瑞彥、耐斯王子大飯店總經理鄭百三、社會處長李思賢、世界展望會主任徐本強、嘉義家扶中心主任委員黃國芳、督導黃碧玉、奮起福米餅執行長陳岱聲、湯姆熊歡樂世界嘉義區主管陳林火副理一行貴賓陪同20位弱勢孩童，一同拿著繫上心願卡的愛心氣球，鬆手讓心願卡飄上天空，象徵著孩子的夢想起飛，心願等著善心人士認領，場面溫馨。

▲▼ 500位弱勢孩童的夢想起飛第17屆耐斯王子大飯店聖誕心願卡等您一齊為他們圓夢 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

耐斯王子大飯店總經理鄭百三表示，非常感謝關係企業-耐斯企業(股)公司、愛之味(股)公司及第一生技(股)公司每年均響應這場活動，拋磚引玉贊助洗髮精、飲品等生活物資給孩子們，也感謝奮起福米餅、湯姆熊歡樂世界能夠共襄盛舉，為這群孩子們加油打氣。

鄭總經理指出，不少孩子們的心願許願保暖外套、球鞋、文具等生活必需品，也有孩子許願果汁機、鍋子、手錶等，背後的故事都讓人動容。尤其是一位罹患血癌的小女孩，她許下的願望是希望能得到一隻鯊魚娃娃抱枕，讓人很不捨。小女孩這麼小就得對抗病魔，尤其家裡是單親家庭，也沒有多餘的錢幫她買娃娃，這麼微小的一個願望，也期待社會大眾能幫她圓夢，送她這份聖誕禮物。

▲▼ 500位弱勢孩童的夢想起飛第17屆耐斯王子大飯店聖誕心願卡等您一齊為他們圓夢 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

此外，有些孩子家境貧困，家裡連書桌、檯燈都沒有。同樣是單親家庭的小男孩，父親靠撿拾資源回收來維持家計，收入並不穩定，小男孩非常懂事，他的心願是有一張大書桌，讓他和姊姊能夠有一張桌子讀書寫字；另外也有一名17歲的高中生，年紀輕輕就需要休學打工養家，所有收入不僅得支付阿嬤罹癌醫藥費，還得負擔一家四口生活費，所以他許願有一隻手錶，因為他連幫自己買一隻手錶都捨不得花。

鄭總經理表示，一張心願卡代表著一個孩子的希望，在社會的角落裡，還是有不少弱勢孩童需要幫助，耐斯王子大飯店也秉持著《取之於社會、用之於社會》的企業責任，期盼能持續推動這平台，讓大家能一齊發揮愛心，伸出援手。社會大眾的無私付出，對這群弱勢孩童而言，無疑是最大的支持與鼓勵。

▲▼ 500位弱勢孩童的夢想起飛第17屆耐斯王子大飯店聖誕心願卡等您一齊為他們圓夢 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，感謝耐斯王子大飯店舉辦充滿愛與溫暖的活動，奮起福相信，每份溫暖的幫助都是迎接未來新的希望，我們期待讓米餅化作為孩子帶來愛的幸福記憶，奮起福也號召同仁共同來響應，大家透過親手準備禮物及寫下卡片的過程，讓這份溫度更加暖心。

這次奮起福米餅特別準備了以「幸福82號米」研發的《嘉義限定版米乖乖》送給所有孩童，在耶誕歲末期間將這份祝福獻給所有孩童，一起幸福又乖乖。

第17屆聖誕心願卡活動於11月25日正式起跑，認領程序請上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw活動網頁洽詢，並至表單上完成認領，也請善心人士於12月15日前將禮物寫上編號送抵飯店，飯店將於12月16日舉行贈禮儀式，將募集來的禮物於聖誕節前送抵孩子們手上。也建議社會大眾提供的禮物以全新商品為主，成為孩子們期待已久的聖誕禮物。歡迎大家熱烈響應此公益活動，有任何疑問也請致電05-2771999轉6132(服務中心)洽詢。

ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪包種茶特等獎

駕車這燈號不閃罰1200元

微創手術改善呼吸不順暢

警方入校推廣識詐「無卡分期」

2023世芥客家菜千人踩酸菜　蘇俊賓第一次體驗

桃園、曼谷副市長見證　城市觀光結盟

陳建仁視察東石漁港改建

耐斯王子飯店聖誕心願卡活動　25日開跑

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」

防臭蟲　「白花油」被網友點名

支持台南國產牛肉X啤酒黃偉哲邀饗牛

台灣文學守護者張良澤教授獲獎

更多熱門

相關新聞

移除鼻胃管開口吃飯　84歲翁訓練1年圓夢

移除鼻胃管開口吃飯　84歲翁訓練1年圓夢

花蓮1名84歲邱爺爺因心臟衰竭接受安寧緩和治療，原以為只能靠鼻胃管灌食到生命最後，但在門諾醫院安寧團隊、吞嚥團隊的協力合作與照顧下，訓練約1年的時間成功移除鼻胃管，恢復以口進食。再度開口吃飯的夢想成真後，讓他感動不已，也樂觀鼓勵其他病友不要放棄。  

為癌末病人圓滿心願　慈院心蓮旅行社再募愛

為癌末病人圓滿心願　慈院心蓮旅行社再募愛

嘉藥咖啡輕食料理實務班黑金圓夢

嘉藥咖啡輕食料理實務班黑金圓夢

雲林家扶打工學子占25.9％　盼社會大眾助學

雲林家扶打工學子占25.9％　盼社會大眾助學

花蓮中華國小射箭隊出國比賽　立委爭取經費

花蓮中華國小射箭隊出國比賽　立委爭取經費

關鍵字：

耐斯王子大飯店心願卡圓夢

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面