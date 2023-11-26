募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

▲耐斯王子大飯店聖誕心願卡為500位弱勢孩童圓夢。（圖／耐斯王子大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「我想要一件保暖外套陪我過冬、我想要一雙球鞋讓我跑步更厲害….」，在社會的一隅，還有些弱勢孩童等待您來伸出援手。嘉義耐斯王子大飯店投身公益已17年，年度盛事-聖誕心願卡活動於11月25日開跑，今年再度募集500個弱勢孩童的心願，等待善心人士來認領；期盼大家一齊發揮愛心，化身聖誕老公公，幫助這群生活貧困的孩子們，點燃他們的一盞希望燈光。

嘉義耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動堂堂邁入第17年，今年再度與嘉義市政府、台灣世界展望會及嘉義家扶中心3單位合作，募集500位弱勢孩童之心願，期盼為他們圓夢。起跑儀式於11月25日舉行，由嘉義家扶中心非洲鼓隊帶來精彩表演為活動揭開序幕，此次演出曲目為Moribayassa 還願之歌，主要傳達的曲意，是感謝大家走過疫情後，能夠齊聚在此，感受社會大眾給予的愛與溫暖。

緊接著，嘉義市副市長林瑞彥、耐斯王子大飯店總經理鄭百三、社會處長李思賢、世界展望會主任徐本強、嘉義家扶中心主任委員黃國芳、督導黃碧玉、奮起福米餅執行長陳岱聲、湯姆熊歡樂世界嘉義區主管陳林火副理一行貴賓陪同20位弱勢孩童，一同拿著繫上心願卡的愛心氣球，鬆手讓心願卡飄上天空，象徵著孩子的夢想起飛，心願等著善心人士認領，場面溫馨。

耐斯王子大飯店總經理鄭百三表示，非常感謝關係企業-耐斯企業(股)公司、愛之味(股)公司及第一生技(股)公司每年均響應這場活動，拋磚引玉贊助洗髮精、飲品等生活物資給孩子們，也感謝奮起福米餅、湯姆熊歡樂世界能夠共襄盛舉，為這群孩子們加油打氣。

鄭總經理指出，不少孩子們的心願許願保暖外套、球鞋、文具等生活必需品，也有孩子許願果汁機、鍋子、手錶等，背後的故事都讓人動容。尤其是一位罹患血癌的小女孩，她許下的願望是希望能得到一隻鯊魚娃娃抱枕，讓人很不捨。小女孩這麼小就得對抗病魔，尤其家裡是單親家庭，也沒有多餘的錢幫她買娃娃，這麼微小的一個願望，也期待社會大眾能幫她圓夢，送她這份聖誕禮物。

此外，有些孩子家境貧困，家裡連書桌、檯燈都沒有。同樣是單親家庭的小男孩，父親靠撿拾資源回收來維持家計，收入並不穩定，小男孩非常懂事，他的心願是有一張大書桌，讓他和姊姊能夠有一張桌子讀書寫字；另外也有一名17歲的高中生，年紀輕輕就需要休學打工養家，所有收入不僅得支付阿嬤罹癌醫藥費，還得負擔一家四口生活費，所以他許願有一隻手錶，因為他連幫自己買一隻手錶都捨不得花。

鄭總經理表示，一張心願卡代表著一個孩子的希望，在社會的角落裡，還是有不少弱勢孩童需要幫助，耐斯王子大飯店也秉持著《取之於社會、用之於社會》的企業責任，期盼能持續推動這平台，讓大家能一齊發揮愛心，伸出援手。社會大眾的無私付出，對這群弱勢孩童而言，無疑是最大的支持與鼓勵。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，感謝耐斯王子大飯店舉辦充滿愛與溫暖的活動，奮起福相信，每份溫暖的幫助都是迎接未來新的希望，我們期待讓米餅化作為孩子帶來愛的幸福記憶，奮起福也號召同仁共同來響應，大家透過親手準備禮物及寫下卡片的過程，讓這份溫度更加暖心。

這次奮起福米餅特別準備了以「幸福82號米」研發的《嘉義限定版米乖乖》送給所有孩童，在耶誕歲末期間將這份祝福獻給所有孩童，一起幸福又乖乖。

第17屆聖誕心願卡活動於11月25日正式起跑，認領程序請上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw活動網頁洽詢，並至表單上完成認領，也請善心人士於12月15日前將禮物寫上編號送抵飯店，飯店將於12月16日舉行贈禮儀式，將募集來的禮物於聖誕節前送抵孩子們手上。也建議社會大眾提供的禮物以全新商品為主，成為孩子們期待已久的聖誕禮物。歡迎大家熱烈響應此公益活動，有任何疑問也請致電05-2771999轉6132(服務中心)洽詢。