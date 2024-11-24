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中華隊哪一擊「讓人印象最深刻？」　網秒給答案：氣勢拉到最高點

▲世界12強賽中華隊6：3擊敗韓國，在B組預賽開幕戰旗開得勝 。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊以6：3擊敗韓國，在B組預賽開幕戰旗開得勝。（圖／中華棒協提供）

網搜小組／曾筠淇報導

12強棒球賽吸引許多人觀看，中華隊今（24日）晚將與日本隊爭冠。回顧前幾場比賽，就有網友好奇，大家覺得哪一擊是最關鍵的呢？像他就覺得陳晨威「滿貫砲」那一擊如同定心丸。貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

有網友在PTT的Baseball板上，以「12強印象最深刻的最關鍵的一擊」為標題發文，提到從預賽看到現在，中華隊終於闖入了冠軍賽，這都仰賴了每位球員的努力和團結，才有今天的成績。

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回顧整個比賽過程，原PO認為預賽中，第一場對上韓國的比賽尤為重要，而陳晨威的一記滿貫砲也是非常關鍵的一擊，不僅讓中華隊在首場比賽中獲勝，也增添了信心，彷彿吃下了一顆定心丸。

▲世界12強賽中華隊6：3擊敗韓國，陳晨威在二局下炸裂滿貫砲，一棒打出中華隊氣勢，扮演致勝功臣 。（圖／中華棒協提供）

▲陳晨威在2局下炸裂滿貫砲，打出中華隊氣勢 。（圖／中華棒協提供）

貼文曝光後，底下不少網友也表示，「貓男（指陳晨威）滿貫砲帶給大家信心吧，一開始搞不好選手自己都還在懷疑」、「還是那支滿貫砲」、「貓男滿貫砲，奠定整個系列賽的基調」、「要論對整屆賽事的影響，貓男滿貫砲」、「滿貫砲蠻重要的，直接把氣勢拉到最高點」、「對韓滿貫是引爆點，吃了一顆定心丸」、「貓男滿貫，給了團隊很大的信心」。

還有網友回應，「江坤宇清壘三安」、「貓男滿貫跟黃子鵬多明尼加好投，都很重要」、「阿坤打美國清壘2B」。

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