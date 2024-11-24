謝謝中華隊一路炸裂！　蔣萬安宣布「北市狂歡優惠大放送」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊今（24）日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗衛冕軍日本隊，勇奪我國棒球史上首座世界冠軍；教育部體育署日前宣布，若奪冠每名球員可獲得700萬元，而台北市長蔣萬安則再對設籍台北市選手加碼10％獎金。而蔣萬安24日晚間宣布，面對台灣棒球歷史性一刻，「台北市也要狂歡優惠大放送！」

蔣萬安24日晚間於臉書發文表示，「世界冠軍，We Are Team Taiwan！謝謝中華隊，一路炸裂，從台北大巨蛋到東京巨蛋，讓世界看見台灣棒球的頂尖實力、聽見台灣人的團結、自信！」這是中華隊史上第一座世界冠軍 ，帶給國人滿滿的感動與驕傲，雙北捷運（含輕軌）將提供中華英雄38人（選手及教練）兩年免費搭乘優惠，「你們是我們的驕傲！」

蔣萬安也提及，「台灣棒球歷史性的一刻，台北市也要狂歡優惠大放送！」台北捷運部分，11月29日貓空纜車使用悠遊卡半價、兒童新樂園門票免費；台北市運動中心11月26日至12月2日，游泳池、體適能區域單次入場免費；U-Sport台北樂運動優惠，11月26日至11月30日入場加碼送，每日可獲100U幣。

蔣萬安指出，台北市青年局11月25日至12月2日，直排輪場每時段75元（原價150元）、攀岩場平日體驗價400元（原價500元），假日500元（原價600元），地下2樓至9樓其餘場地使用費每時段半價。