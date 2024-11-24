快訊／中華隊奪冠　北捷宣布：選手、教練38人「免費搭雙北捷運2年」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊今（24）日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗衛冕軍日本隊，勇奪我國棒球史上首座世界冠軍；台北捷運公司宣布，為致敬中華英雄，中華隊選手與教練共38人，未來2年免費搭乘雙北捷運，包括台北捷運、環狀線、淡海及安坑輕軌，「讓我們一起為中華隊加油！」

台北捷運公司24日晚間透過臉書表示，「我們做到了！狂賀中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍」，雙北捷運致敬中華英雄，中華隊選手與教練共38人，未來2年免費搭乘雙北捷運（含台北捷運、環狀線、淡海及安坑輕軌），「讓我們一起為中華隊加油！」

而台北市長蔣萬安也宣布「台灣棒球歷史性的一刻，台北市也要狂歡優惠大放送！」台北捷運部分，11月29日貓空纜車使用悠遊卡半價、兒童新樂園門票免費；台北市運動中心11月26日至12月2日，游泳池、體適能區域單次入場免費；U-Sport台北樂運動優惠，11月26日至11月30日入場加碼送，每日可獲100U幣。

蔣萬安指出，台北市青年局11月25日至12月2日，直排輪場每時段75元（原價150元）、攀岩場平日體驗價400元（原價500元），假日500元（原價600元），地下2樓至9樓其餘場地使用費每時段半價。