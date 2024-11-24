注意！　4生肖2025蛇年犯太歲

▲點光明燈安太歲。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

2024進入尾聲，即將迎接2025乙巳靈蛇年。命理專家雨揚老師提醒，蛇年生肖屬「蛇、豬、虎、猴」犯太歲，但也不用太過擔心，只要在農曆正月十五日前，找時間去廟裡安太歲。

雨揚老師在臉書說，蛇寶寶坐犯太歲，豬寶寶正沖太歲，虎寶寶和猴寶寶偏沖太歲，以上四個生肖寶寶蛇年運勢會比較動盪不安，容易有換工作、遷移、犯小人、結婚、生子的變動。

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雨揚老師指出，另外，有符合以下條件的朋友們也是犯太歲：

1、陰曆的出生月份在：寅（一月）、巳（四月）、申（七月）、亥（十月）

2、陰曆的出生時辰在：寅（3～5時）、巳（9～11時）、申（15～17時）、亥（21～23時）

雨揚老師提到，但犯太歲的朋友們也不用太過擔心，只要在農曆正月十五日前，找時間去廟裡安太歲；平時可以随身攜帶太歲符、戴紅線、多供燈、捐血、布施、煙供、參加法會、行善積德，你的善行與善念可以為自已累積福慧資糧，有助於化解災難，轉危為安唷。

雨揚老師表示，並且記得在農曆12月24日（陽曆是明年的1月23日）送神日，感謝太歲星君一年來的庇佑和照顧，保持快樂知足。

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