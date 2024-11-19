11月下旬「超強運四生肖」　專家：事業高峰　財運亨通

▲11月要進入尾聲了，誰將好運臨門呢！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導



11月份已經過完一半，慢慢進入尾聲，而在本月下旬，誰會是老天眷顧的幸運兒呢？《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬鼠、屬龍、屬猴、屬牛等四個生肖的朋友，即將開始在事業上獲得突破，獲得表現的機會，甚至有一波極旺的財運。

生肖鼠

屬鼠的朋友們將迎來充滿希望的時刻。他們的事業運勢將大幅提升，特別是在團隊合作和人際關係方面。他們的領導能力將在這個月份被充分發揮，能夠帶領團隊達成新的業績。積極的工作態度和良好的溝通能力也將幫助他們在職場上獲得認可與讚賞。在財富方面，屬鼠的人有可能通過努力工作獲得額外收入，甚至是一些意外之財。

生肖龍

屬龍的朋友們在11月下旬也將迎來幸運的時光。他們的創造力和靈活的思維在這個月份將得到充分展現，往往能夠迎來重大的事業突破。在這個時期，他們非常容易獲得他人的支援與信任，尤其是在商業合作和專案談判中表現得尤為突出。在財富上，他們也將迎來一波吉利的財運，可能會得到來自投資或者業務合作的意想不到的回報。

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生肖猴

對於屬猴的朋友們，本月下旬將充滿變化與機會。他們可能會遇到一些重要的合作夥伴，或者被賦予新的職責與挑戰。他們具有極強的適應能力，能夠靈活處理各種突發情況，創造出意想不到的成果。在事業上，特別是與技術、創新相關的領域，將會迎來新的進展。在財富方面，他們可能會因為職業上的變化而獲得更高的收入，另外，他們的理財眼光也將變得更加敏銳，有可能在投資上獲得豐厚的回報。

生肖牛

屬牛的朋友們也將迎來事業和財富的雙重喜訊。他們的努力和堅持將在工作中得到認可，有可能獲得升職加薪的機會。在財富方面，他們的財務狀況也會明顯改善，尤其是通過長期投資和保守理財的方式，能夠實現財富的穩步增長。此外，他們在這個月份要善於借力，積極與他人合作，以便更快地達到自己的目標和理想。