　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恭喜！　5生肖2025旺爆

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲屬雞者2025有望升官加薪。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

2024進入尾聲，即將迎接嶄新的2025。清水孟國際塔羅小孟老師分享，2025年生肖屬「龍、雞、馬、兔、牛」旺到爆炸。

第5名屬牛：需靠自己

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖牛在這一年運勢起伏，完全得靠自己。

工作如果想升遷或取得突破，就得主動承擔責任並付出更多心力。財運如果想增加收入，就得主動尋找副業或新的投資機會。感情上也需要自己付出更多心力來維繫。

單身者需要主動進行社交活動；若遇到感情問題，則需靠自己主動溝通，才能修復關係，不能依賴第三人的調解。

健康狀況需要自我管理，尤其面對亞健康狀態，應靠自律飲食和運動來改善，不能僅依賴藥物或他人的照顧。

第4名屬兔：機運增強

生肖兔在今年的運勢轉強，機運增加。

在職場上會遇到新的機會，可能有升職或新的項目參與機會，或受到上司的重視。若有跳槽的打算，可能會遇到理想的職位。

財運上，在副業或投資領域可能會出現不錯的回報，甚至有貴人相助，使得財富增長加快。感情運有更多機會認識合適的對象；已婚者則感情更加和諧，感情升溫。

健康運勢也有所提升，體力和精神狀態明顯改善。

第3名屬馬：貴人旺盛

生肖馬在今年貴人運旺盛，各方面都能得到外界的助力。像是工作方面，貴人會給予資源或人脈上的幫助，讓工作進展事半功倍，提升表現。

財運的投資或理財方面，可以得到朋友或合作夥伴的投資建議，有機會獲得不錯的財務回報。

單身的可能會在朋友介紹之下，發展出穩定的戀情；已婚者則能在貴人幫助下，化解夫妻間的小矛盾，關係更加穩固。

若遇到健康問題，貴人可能會推薦優秀的醫生或療法，幫助更快恢復健康。

第2名屬雞：升官加薪

生肖雞今年與太歲相合，運勢大幅提升。在職場上表現突出，容易升官加薪，職業前景光明。

財運也隨著升官而上揚，正財穩定增長，工資增加，還可能因績效優異獲得獎金。

在理財或投資方面，亦能獲取額外收益。感情生活更加和諧，太歲相合增進了屬雞者與伴侶的溝通與理解，感情更加穩固；單身者則可能遇到合適的對象，而有穩定的戀情。

身體的精神狀態飽滿，能夠平衡工作與生活，保持良好的體魄。

第1名屬龍：受人賞識

天喜大桃花，生肖龍今年因有天喜星的照耀，運勢旺盛。

在工作中人際關係良好，容易與同事和上司建立良好互動，使得項目順利完成，受到同事的讚賞與上司的肯定，增強了職場影響力。

財運可能因出色表現獲得獎金或加薪，投資方面也能找到合適的投資機會，獲得可觀的回報。

感情將更為豐富，會認識多位異性，曖昧多且有機會遇到正緣，感情更加穩定。

整體健康維持在最佳狀態，能夠更好地應對工作與生活中的挑戰。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台北公車追撞！行人捲車底命危　多名乘客送醫
快訊／台中華廈巨響！　女7樓墜落死亡
幕後／維持柯主席！民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」
王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」
高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋
台灣問題放首位！　習近平會晤拜登強調4大紅線

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內部訓練「補考沒過要記大過」再賠逾3萬元　台鐵：通過率100%

快訊／09:08台南市麻豆區規模3.5地震　最大震度3級

最強颱風「萬宜」環流甩水助攻東北季風　3地雨最大

「台積電種子工程師」學費全免+月薪1萬！科大招日籍生出超狂待遇

恭喜！　5生肖2025旺爆

新型專班「放寬2門檻」救招生！大三大四國際生「可原班念到畢業」

冷空氣來了！　明探16℃

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

媽當面罵小孩：妳這個廢物！　醫眼眶泛淚好心疼

計程車司機一席話　乘客沉默了

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

內部訓練「補考沒過要記大過」再賠逾3萬元　台鐵：通過率100%

快訊／09:08台南市麻豆區規模3.5地震　最大震度3級

最強颱風「萬宜」環流甩水助攻東北季風　3地雨最大

「台積電種子工程師」學費全免+月薪1萬！科大招日籍生出超狂待遇

恭喜！　5生肖2025旺爆

新型專班「放寬2門檻」救招生！大三大四國際生「可原班念到畢業」

冷空氣來了！　明探16℃

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

媽當面罵小孩：妳這個廢物！　醫眼眶泛淚好心疼

計程車司機一席話　乘客沉默了

《永夜星河》劇組遭控特權！他訂上萬海景房遭撤換　飯店拿簽名照補償

國1八堵段深夜追撞！1男1女困變形車體　消防暴雨中助脫困

不爽招手不停！高雄阿北「人肉擋公車」5分鐘　誇張畫面曝

內部訓練「補考沒過要記大過」再賠逾3萬元　台鐵：通過率100%

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元！＋30升級豆花仙草吃到飽

快訊／北市公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危　多名乘客送醫

24歲李庚希奪金雞影后！直接升咖爆冷門…台下喊「黑幕」網批離譜

快訊／台中華廈清晨巨響！39歲女子7樓墜落死亡

拜登任內最後一次晤習近平　呼籲停止在台灣周邊軍演

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

快訊／東北風大雨、強風特報齊發！警戒區域曝

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

恭喜！　5生肖2025旺爆

即／天兔死在台灣上空！身體灰飛煙滅

李鵠餅店爆酥餅卡蒼蠅！衛生局出手了

台日餐廳「停車規劃」對比　Cheap：壽司郎真有社會責任

等不到厚鬆餅堡！麥胞VS.外送員嗆輸贏

計程車司機一席話　乘客沉默了

2族群有貴人提攜！12星座「最新一週運勢」出爐

更多熱門

相關新聞

小孟老師／11月17日星座運勢

小孟老師／11月17日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，11月17日如下：

小孟老師／11月16日星座運勢

小孟老師／11月16日星座運勢

小孟老師／11月15日星座運勢

小孟老師／11月15日星座運勢

小孟老師／11月14日星座運勢

小孟老師／11月14日星座運勢

下元節補財庫　4生肖開始補運

下元節補財庫　4生肖開始補運

關鍵字：

小孟老師生肖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

58歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面