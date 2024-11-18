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「小雪」將至！鹽燈、黑食...3招開運　3生肖財運事業豐收

▲四月運勢解析 ！三生肖「運勢上漲 」擺脫煩悶不順（示意圖／視覺中國CFP）

▲3生肖「小雪」期間將迎來好運。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

冬季的第二個節氣「小雪」將至（陽曆2024年11月22日-2024年12月5日），標誌著天氣轉為寒冷的過程，氣溫進一步下降，水汽漸轉為雪花，但還不到大雪紛飛的地步。小雪時節，不僅帶來瑟瑟寒意，也帶來轉運契機，《科技紫微網》特別分享開運3招，並點名3生肖這段期間將迎來好運，不妨參考看看。

如何在小雪招好運？

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第一招：鹽燈開運暖宅法

在小雪這天於家中擺放鹽燈，不僅帶來溫暖的氛圍，還能助益家中運勢，提升安穩感。鹽燈的柔和光線有助於平衡氣場，穩定情緒，讓人感到舒適。建議擺放在家中較常活動的區域，如客廳或書房，讓整體氣場更加和順，亦有助增強健康運。

第二招：黑色食物補運法

小雪屬五行中的水，適合多吃黑色食物來補腎防寒，提升開運效果。黑豆、紫米、黑木耳等皆是優良選擇，不僅能增強免疫力，還象徵吸引財富與能量。將這些食材融入日常飲食中，既符合養生之道，又為運勢注入好氣場。

第三招：方位貴人靈水法

小雪當天可在辦公室或家中的正西、西南、正北方放置一杯乾淨的飲用水，用透明玻璃杯裝八分滿。此杯水可靜置一晚，次日倒掉，即能增強貴人運，對於談合作或商業運作的人特別有幫助。此法接通方位靈氣，幫助化解困難、提升人際與貴人支持。

哪些生肖在小雪前後轉運？

生肖狗

小雪節氣為生肖狗帶來穩定的事業運。此時工作上的阻礙將逐步化解，貴人運提升，有望在業務中獲得上級或合作夥伴的支持。財運方面將穩中有增，建議調整投資計劃，為新年財富打下基礎。

生肖猴

小雪對生肖猴來說是人際發展的好時機，特別是在職場上的互動會更為順暢。此時若有需要談成的訂單或合作，可利用貴人靈水法增加貴人助力，提升合作成功率。感情運也有所上升，單身者有望遇見適合的對象。

生肖鼠

小雪為生肖鼠帶來了新契機，事業上可遇到貴人協助，適合積極展現才華，收穫上司的肯定。財運上偏財運增強，尤其適合小額投資，增加收入。此時保持謙虛並靈活應變，會為日後打開更好的財路。

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