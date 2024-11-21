明「小雪」8生肖受幸運之神眷顧！屬牛有暗財運、第一名人氣大漲

文／命理老師 邱彥龍

本周五（22日）小雪報到，意味著冬天正式來臨，部分地區氣溫降到16度，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有8個生肖不受風寒影響，運勢依然強強滾。屬鼠者人氣大漲、事業運旺，屬兔、屬雞者有貴人相助，不用自己嚇自己，屬龍者冥冥中有無形力量加持，不用太擔心，屬羊者切記哪裡用心成就就在哪裡，屬牛者凡事都能迎刃而解，屬狗者有暗財運跟桃花運，屬虎者則走事業旺運、正偏財都不錯。

▲小雪節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在小雪節氣裡（11／22～12／6）運勢最強8生肖，分別是：

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Top8 ：虎



屬虎的朋友這段期間事業運超強，工作上需要多溝通與協調，並且擁有正、偏財與大、小財運，在海外、外地或網路方面的表現名聲顯著，這段時間容易犯迷糊、犯睏、口無遮攔，要特別注意健康跟言語表達，在用藥跟飲酒方面也要小心過量。

Top7 ：牛



屬牛的朋友這段期間擁有暗財運、貴人運與桃花運，但還是需要透過努力與經驗累積，才能獲得不錯的財富，記得多行銷自己，增加自己的曝光度，但小心暗地裡的小人也不少，不用太在乎，影響不大。

Top6 ：狗



屬狗的朋友這段期間雖然突發事件多，但都能迎刃而解，只是切記與合夥人、客戶、另一半在財富上面需要溝通清楚，大家才會心理平衡一些，雙方不吃虧才好繼續下去，要特別注意自己或另一半，容易被騙錢而導致虧損，還有被小人言語霸凌等情況。

Top5 ：雞



屬雞的朋友這段期間自帶貴人，運勢不錯，會特別受到關注與照顧，記得善用人脈資源給的助力，能提升財運與事業運，若還能把自己過往的經驗和技術拿出來發揮，會大大的加分，人氣會提升非常多，但切記不要亂說話或不守信用，會讓人有被騙的感覺，則大大扣分。

Top4 ：羊



屬羊的朋友這段期間行事積極主動，哪裡用心、成就就在哪裡，包括事業、財運、感情都是。多參加朋友聚會，會遇到貴人幫助，多多建立與他人的信任感，運勢會大大提升，當然太出風頭也會惹到小人，穩住自己不要被影響就好，投資方面要謹慎，容易遇坑被騙要小心。

Top3 ：龍



屬龍的朋友這段期間擁有無形的磁場幫助，有信仰者幫助力量大，工作、事業、金錢方面都有不錯的進展，若能加強名聲的傳播與提升，收入會更上一層樓，但是不要有太強的控制欲，會讓自己陷入情緒漩渦，多多溝通交流，破除恐慌為要。

Top2 ：兔



屬兔的朋友這段期間容易備受關注，名聲上揚，不論在海外、異地、網路方面發展會嶄露頭角，在宗教團體、教育團體中會有貴人相助，只要溝通時用點智慧，可以得到想要的結果，千萬不要陷入害怕恐慌，自己嚇自己的情緒中或口出惡言，都會影響到自身的財運，也要注意鄰居或周邊會有小人出現，但影響不大，專心在事業與財富上的努力，會擁有不錯的收穫。

Top1 ：鼠



屬鼠的朋友這段期間擁有超強第六感，人氣大漲，名聲事業都能有顯著的提升，在人際關係中又能受到喜愛，財運、事業、情感皆得意，但要注意喝酒不要過量，身體健康最重要。

▲小雪期間容易遇到言語霸凌。（圖／取自免費圖庫pexels）



邱彥龍老師強調，小雪期間這16天，受星象影響，九頭蛇梅杜莎凶能量發威，凡是進出口外貿、國與國間的合約容易受到限制，合作關係備受恐嚇、威脅而變質，個人方面要小心合夥人、客戶、夫妻間突然出意外或發生措手不及的變動而產生變化，特別是資金斷頭、金錢與情感間的不平衡，產生恐慌、害怕的情緒，也容易遇到言語霸凌、不道德的汙辱及令人厭惡與卑鄙的事情發生，戀愛挫折等等，嚴重會有想不開、輕生、情殺等憾事發生，建議可找信任的人說說話或暫時離開那樣的環境。

由於小雪正式進入射手月，邱彥龍老師指出，對火象星座者來說，包含射手、獅子、牡羊在內都是一個加分的月份，但除火象星座外，還有雙子、雙魚、水瓶座等在內，在這個月溝通上比較容易出現問題，建議儘量減少對人惡言相向，建立彼此信任感很重要，同時千萬不要有借貸關係，只要能放過自己，提升智慧，都會受到幸運之神眷顧，讓財富與感情一起成長，未來光明。

▲小雪期間工作方面容易出現兩種極端，一種是小人惡意中傷與攻擊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



小雪期間工作方面容易出現兩種極端，一種是小人惡意中傷與攻擊，讓人有一種被困住的感覺，或因被陷害、事前溝通不良、隱瞞而導致一連串的問題發生，有走衰運的感覺，瞬間減少很多朋友與粉絲，但另外一半的人，則會覺得朋友與粉絲突然增加，創作靈感倍增、藝術天分也能充分發揮，有開悟覺醒的喜悅。

再來11月27日至12月16日遇水星逆行，容易遇到說話不算話、毀約或說說而已的情況，但影響不大，只是這種情況會反反覆覆發生，尤其在情感、財富、合約上面，要特別當心。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師