許銘春遭指拿公帑開個人演唱會！畫面曝光　「大小花媽」燦笑合體

▲許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL）



記者柯振中／綜合報導

勞動部公務員死亡案持續延燒，前任部長許銘春捲入風波，因而被民進黨立委林淑芬強烈批評。林淑芬23日加碼爆料，許銘春曾用公帑開自己的演唱會，該場演唱會被指可能是勞動部2022年所舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，當時許銘春連唱超過30分鐘，就連監察院長陳菊都到場站台，2人的合影片段也被挖出。

勞動部2022年9月曾發布新聞稿，指稱《性別工作平等法》2002年3月8日施行，已經屆滿20年，因此特別到衛武營國家歌劇院舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」。

▲▼許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL）



從勞動部上傳的YouTube影片可以看見，時任勞動部長的許銘春穿著禮服上台，唱了《孤女的願望》、《純情青春夢》、《我的心裡只有你沒有他》等多首歌曲，主持人還請現場觀眾打開手機的手電筒，在座位下方舉手機燈海，隨著音樂節奏揮手擺動。

▼許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL）



除此以外，監察院院長陳菊也有到場站台，2人在台上開心互動，笑容十分燦爛。對此，時代力量黨代表林佳瑋也在臉書批評，「勞動部用就業安定基金在衛武營辦音樂會，讓許銘春登台演出，唱他最拿手的歌曲孤女的願望，唱好唱滿35分鐘，真的是整組壞光光欸。印證林淑芬說的，吃飯喝酒第一名。」